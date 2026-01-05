본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

iM증권, 비대면 스마트지점 계좌개설 이벤트

김진영기자

입력2026.01.05 09:20

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신규 및 휴면고객 계좌 개설 시
리워드 혜택 제공

iM증권이 오는 2월 26일까지 비대면(스마트지점) 계좌개설 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.


이벤트 기간 내 iM증권의 비대면 계좌를 개설하는 신규 및 휴면 고객에게 리워드 혜택을 제공한다.

먼저, 네이버페이, 토스 등 제휴 플랫폼을 통해 iM증권의 비대면 계좌를 개설하는 고객 선착순 2000명에게 1만5000원의 제휴 플랫폼의 포인트를 지급한다.


iM증권의 MTS를 통해 계좌를 개설하는 고객 선착순 500명에게는 1만5000원의 생활밀착형 기프티콘을 지급한다. 이벤트는 계좌 개설 후 MTS의 이벤트 상세 페이지에서 참여 신청을 하면 되며, 쿠팡이츠, 네이버페이, 다이소, 티빙, CU편의점 등 기프티콘 5종 중 1가지를 고객이 직접 선택해 받을 수 있다.


이와 더불어 국내 주식의 온라인 거래 수수료는 0.01%로 우대해 제공한다. 선물 옵션을 거래할 때는 3개월간 수수료 우대 혜택도 제공하며, 한 번만 거래해도 추가로 최대 3개월까지 연장해 혜택을 제공한다.

계좌 개설 및 이벤트에 관한 보다 자세한 사항은 iM증권 MTS를 참고하거나 고객만족센터로 문의하면 된다.

iM증권, 비대면 스마트지점 계좌개설 이벤트
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가뜩이나 예민한데 영수증에 200원 더?"…'컵 따로 계산제'에 난감한 사장님들 "가뜩이나 예민한데 영수증에 200원 더?"…'컵 따... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"퍼스트 레이디 아닌 첫번째 전사"…베네수엘라 영부인 정체는

'슈퍼리치'가 꼽은 2026년 키워드는 '이것'

"생후 3개월 아이 낳은 듯" 5.8㎏ 초우량아에 의료진도 화들짝

머리 큰 사람들 의문의 1승?…"머리 작고 교육 수준 낮으면 치매위험 쑥"

'국민 배우' 안성기 별세…향년 74세

1년새 주요 그룹 총수 주식평가액 35조 증가…이재용, 25조원에 육박

새로운 이슈 보기