경찰, '통일교 로비 핵심' 윤영호 3차 접견 조사

임춘한기자

입력2026.01.05 09:17

수정2026.01.05 09:20

경찰이 '통일교의 정치권 로비 의혹'의 핵심 인물인 윤영호 전 세계본부장에 대한 세번째 조사에 나섰다.


경찰청.

경찰청.

경찰 특별전담수사팀은 5일 오전 9시께 윤 전 본부장이 수감돼 있는 서울구치소를 방문해 3차 조사에 착수했다.

경찰은 지난달 24일 서울구치소를 찾아 접견조사에 나섰지만 윤 전 본부장의 거부로 불발됐다. 이후 같은 달 26일 체포영장을 집행해 2차 조사를 진행했다.


윤 전 본부장은 2018∼2020년께 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에게 수천만원 상당의 현금과 명품 시계 등을 전달한 혐의를 받는다.


앞서 경찰은 송광석 전 천주평화연합(UPF) 회장, 한학자 총재, 윤영호 전 세계본부장, 한 총재의 비서실장을 지낸 정원주씨를 정치자금법 위반 혐의로 검찰에 송치했다.

검찰은 송 전 회장을 정치자금법 위반으로 재판에 넘겼지만 한 총재, 윤 전 본부장, 정 전 비서실장 등에 대해서는 경찰에 보완수사를 요구했다





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
