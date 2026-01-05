한유원 동반성장몰, 설 앞두고 특별 기획전 개최

중소기업 52개사 참여

명절선물 합리적 가격으로 선봬

한국중소벤처기업유통원은 회사가 운영하는 동반성장몰에서 설 명절 대비 우수 중소기업 제품 특별 기획전을 진행한다고 5일 밝혔다.

이날부터 다음달 6일까지 진행되는 '2026 병오년 설 명절 특집 기획전'에는 중소기업 52개사가 참여한다. 기획전 기간 명절선물로 적합한 ▲한우·한돈 선물세트 ▲사과·곶감 등 명절 과일 ▲홍삼·영양제 등 건강기능식품 등을 합리적인 가격으로 판매한다.

한편 동반성장몰은 중소기업 제품으로만 구성된 온라인 폐쇄형 복지몰로 149개 공공기관을 비롯해 총 237개 기업의 임직원을 대상으로 우수한 중소기업 제품을 판매하고 있다.

이태식 한유원 대표는 "다가올 설 명절을 대비해 우수한 중소기업 제품을 좀 더 빨리 만나볼 수 있도록 이번 기획전을 마련했다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



