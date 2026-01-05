SK스토아 품은 라포랩스, 대규모 경력직 채용

전 직군 50명 규모 경력직 채용 진행

최대 2억원 규모 스톡옵션 제공

"4050 커머스 시장 재편 전환점"

SK텔레콤의 데이터홈쇼핑 자회사 SK스토아 인수에 나선 패션 e커머스 업체 '라포랩스'가 50명 규모의 전 직군 대규모 채용에 나선다고 5일 밝혔다.

라포랩스는 4050 여성 대상 패션 플랫폼 '퀸잇'의 운영사다.

이번 채용은 4050 중심의 멀티채널 전략을 본격화하기 위한 인력 보강 차원이다. 라포랩스는 'MARKET RESET(마켓 리셋)'을 채용 콘셉트로 내걸고, 기존 모바일을 중심으로 운영했던 기조를 TV·홈쇼핑까지 확대해 4050 고객을 공략하겠다는 계획이다.

채용은 전 직군을 대상 약 50명 규모의 경력직 채용으로 진행된다. 테크 조직에서는 서버·프론트엔드 엔지니어, 머신러닝 엔지니어, 데이터 분석 엔지니어 등을 중심으로 모집하며 사업 조직은 커머스 전략, 사업개발, 마케팅, HR 등을 선발한다.

이번 채용을 통해 합류하는 이들에게는 최대 2억 원 규모의 스톡옵션이 제공된다.

지원 기간은 오는 18일까지며, 경력 1년 이상 또는 그에 준하는 실무 역량을 보유한 지원자는 누구나 지원할 수 있다. 지원은 라포랩스 공식 채용 페이지를 통해 진행된다. 전형 절차는 서류 전형, 1차 직무 인터뷰, 2차 컬처 인터뷰, 처우 협의 순으로 이뤄진다. 일부 직무의 경우 과제 전형이 추가될 수 있다.

라포랩스 관계자는 "이번 채용은 단순 인력 충원이 아닌 4050 커머스 시장 재편을 위한 중요한 전환점"이라며 "높은 몰입도와 빠른 실행력으로 시장의 변화를 함께 만들어 갈 밀도 있는 인재들의 합류를 기대하고 있다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



