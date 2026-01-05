본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[오늘의신상]서울신라호텔, 신라베어 '카우보이' 에디션

김흥순기자

입력2026.01.05 09:18

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시그니처 신라베어 키링
병오년 맞아 카우보이 에디션 한정 출시
'홈 카페 디저트' 선물세트도 판매

서울신라호텔은 2026년 붉은 말의 해 병오년을 맞아 시그니처 자체브랜드(PB) 제품인 신라베어의 카우보이 에디션을 한정으로 선보인다고 5일 밝혔다.


신라베어 '카우보이' 에디션. 서울신라호텔 제공

신라베어 '카우보이' 에디션. 서울신라호텔 제공

AD
원본보기 아이콘

서울신라호텔은 2023년부터 매년 '십이간지'를 주제로 신라베어 키링을 출시하고 있다. 이번 신라베어 십이간지 키링인 '신라베어 카우보이 에디션'은 신라베어 고유의 감성은 유지하되 말의 해를 카우보이로 클래식하게 재해석한 점이 특징이다. 붉은 말의 활력과 행운을 상징하는 디자인으로 새해의 힘찬 도약을 담았다. 카우보이 모자를 착용한 신라베어에 행운과 보호를 상징하는 '말굽 장식'과 '하트 참' 디테일로 새해 덕담 의미도 담았다.

서울신라호텔의 베이커리 '패스트리 부티크(Pastry Boutique)'에서도 새해를 맞아 명절 선물세트 5종을 선보인다. 밀크와 다크 초코무스의 진한 조화가 특징인 '브라우니 홀케이크'와 피칸·캐러멜 등 총 6겹으로 속을 채운 '에끌레어 세트'가 대표적이다. 이 밖에 지난해 출시해 큰 인기를 얻었던 '딸기 롤 케이크'와 '신라베어 초콜릿' 등도 판매한다.


신라베어 카우보이 에디션과 새해 선물세트는 서울신라호텔 1층 패스트리 부티크에서 구입할 수 있다. 새해 선물세트는 6일부터 예약을 접수하고 오는 12일부터 판매한다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가뜩이나 예민한데 영수증에 200원 더?"…'컵 따로 계산제'에 난감한 사장님들 "가뜩이나 예민한데 영수증에 200원 더?"…'컵 따... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"퍼스트 레이디 아닌 첫번째 전사"…베네수엘라 영부인 정체는

'슈퍼리치'가 꼽은 2026년 키워드는 '이것'

"생후 3개월 아이 낳은 듯" 5.8㎏ 초우량아에 의료진도 화들짝

머리 큰 사람들 의문의 1승?…"머리 작고 교육 수준 낮으면 치매위험 쑥"

'국민 배우' 안성기 별세…향년 74세

1년새 주요 그룹 총수 주식평가액 35조 증가…이재용, 25조원에 육박

새로운 이슈 보기