한국타이어, 덤프트럭 후륜용 '스마트워크 DM11' 출시

스마텍 설계로 마일리지·연비·주행안정성 높여

한국타이어앤테크놀로지는 덤프트럭 후륜용 타이어 신제품 '스마트워크 DM11'을 출시한다고 5일 밝혔다.

온·오프로드 주행 조건에 최적화된 프리미엄 후륜용 타이어로, 최첨단 트럭·버스용 타이어 기술 '스마텍' 기술이 반영된 제품이다. 스마텍은 안전성, 마일리지, 칩앤컷 방지, 타이어 재생 성능, 제동력 등 다섯 가지 요소를 기반으로 타이어 성능을 향상했다.

특히 고하중 적재와 긴 주행거리, 비포장도로 주행이 잦은 덤프트럭의 운행 특성을 고려, 내구성과 마일리지, 주행 안정성 등 타이어 성능 전반을 향상했다. 기존 자사 제품 대비 마일리지 성능을 최대 30% 늘어났다. 트레드(지면과 맞닿는 타이어 표면)에 비방향성 패턴을 적용해 접지력을 강화하고 돌끼임 현상을 최소화했다.

또 '타이-바(Tie-bar)' 구조를 적용해 블록 강성을 높이고, 회전저항을 크게 낮추며 향상된 연비 효율도 제공한다. 중대형 트럭 타이어 메인 규격인 12R22.5 규격으로 출시된다.

'스마트워크 DM11'은 한국타이어 트럭·버스 전문 매장 'TBX'에서 구매할 수 있다. 'TBX'는 전문 정비·관리 서비스를 제공하며 국내 교체용 트럭·버스용 타이어 시장 1위를 달리고 있다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>