제이엘케이, 뇌졸중 AI 솔루션 군 병원에 도입…활용 범위 확대

국내 의료 인공지능(AI) 전문기업 제이엘케이 제이엘케이 322510 | 코스닥 증권정보 현재가 5,690 전일대비 260 등락률 -4.37% 거래량 72,478 전일가 5,950 2026.01.05 09:06 기준 관련기사 제이엘케이, RSNA 2025서 'AI 기반 뇌졸중 진단 패러다임 전환' 발표제이엘케이, '약한 지도학습 기반 인공지능 기술' 특허 등록제이엘케이, 일본 JSNET서 AI 기술력 선보여…"현지 유통망 확대 본격화" 전 종목 시세 보기 close (대표 김동민)는 뇌졸중 AI 솔루션이 국군의무사령부 예하 군 병원에 구독형 방식으로 도입돼 운영되고 있다고 5일 밝혔다.

제이엘케이 뇌졸중 AI 솔루션은 군 병원에서 의료진의 판단을 보조하는 도구로 활용되고 있으며, 뇌졸중 의심 환자 발생 시 영상 기반 분석 결과를 제공해 진료 과정에서 참고 자료로 활용되는 구조다. 제이엘케이는 이를 통해 병원별로 초기 대응 흐름이 일정 수준 표준화되면서, 의료진 간 의사결정 과정도 한층 명확해졌다고 분석했다.

제이엘케이는 AI 기반 분석 결과를 통해 지역이나 병원 규모와 관계없이 동일한 기준의 진료 지원이 가능하도록 설계됐으며, 이는 진단 보조뿐만 아니라 군 의료체계 전반의 안정성과 신뢰도를 높이는 효과로 이어지고 있다고 설명했다.

이번 도입은 군 병원 개별 단위가 아닌 체계 전반에 동일한 솔루션이 적용된 사례로 제이엘케이는 군 의료체계 전반에 AI 기반 진료 지원 인프라가 단계적으로 구축되었다는 점에서 의미가 크다고 설명했다. 업계에서는 이러한 적용 방식이 의료 AI 기술이 병원 단위 활용을 넘어 시스템 단위로 확산되는 흐름을 보여주는 사례 중 하나로 보고 있다.

또한 구독형 공급 방식을 통해 병원별 초기 구축 부담을 최소화하면서도 신속하게 전 병원에 적용할 수 있었다는 점에서 군을 비롯한 공공 의료 환경에 적합한 모델로 언급되고 있다.

제이엘케이 관계자는 "군 병원 현장에서 뇌졸중 AI 솔루션이 진료 지원 도구로 활용되고 있다는 점에서 의미를 두고 있다"며 "앞으로 군 의료 환경의 특성을 고려한 기술 고도화를 통해 응급 진료 지원에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>