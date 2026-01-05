본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

제이엘케이, 뇌졸중 AI 솔루션 군 병원에 도입…활용 범위 확대

장효원기자

입력2026.01.05 08:34

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
제이엘케이, 뇌졸중 AI 솔루션 군 병원에 도입…활용 범위 확대
AD
원본보기 아이콘

국내 의료 인공지능(AI) 전문기업 제이엘케이 (대표 김동민)는 뇌졸중 AI 솔루션이 국군의무사령부 예하 군 병원에 구독형 방식으로 도입돼 운영되고 있다고 5일 밝혔다.


제이엘케이 뇌졸중 AI 솔루션은 군 병원에서 의료진의 판단을 보조하는 도구로 활용되고 있으며, 뇌졸중 의심 환자 발생 시 영상 기반 분석 결과를 제공해 진료 과정에서 참고 자료로 활용되는 구조다. 제이엘케이는 이를 통해 병원별로 초기 대응 흐름이 일정 수준 표준화되면서, 의료진 간 의사결정 과정도 한층 명확해졌다고 분석했다.

제이엘케이는 AI 기반 분석 결과를 통해 지역이나 병원 규모와 관계없이 동일한 기준의 진료 지원이 가능하도록 설계됐으며, 이는 진단 보조뿐만 아니라 군 의료체계 전반의 안정성과 신뢰도를 높이는 효과로 이어지고 있다고 설명했다.


이번 도입은 군 병원 개별 단위가 아닌 체계 전반에 동일한 솔루션이 적용된 사례로 제이엘케이는 군 의료체계 전반에 AI 기반 진료 지원 인프라가 단계적으로 구축되었다는 점에서 의미가 크다고 설명했다. 업계에서는 이러한 적용 방식이 의료 AI 기술이 병원 단위 활용을 넘어 시스템 단위로 확산되는 흐름을 보여주는 사례 중 하나로 보고 있다.


또한 구독형 공급 방식을 통해 병원별 초기 구축 부담을 최소화하면서도 신속하게 전 병원에 적용할 수 있었다는 점에서 군을 비롯한 공공 의료 환경에 적합한 모델로 언급되고 있다.

제이엘케이 관계자는 "군 병원 현장에서 뇌졸중 AI 솔루션이 진료 지원 도구로 활용되고 있다는 점에서 의미를 두고 있다"며 "앞으로 군 의료 환경의 특성을 고려한 기술 고도화를 통해 응급 진료 지원에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가뜩이나 예민한데 영수증에 200원 더?"…'컵 따로 계산제'에 난감한 사장님들 "가뜩이나 예민한데 영수증에 200원 더?"…'컵 따... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"퍼스트 레이디 아닌 첫번째 전사"…베네수엘라 영부인 정체는

'슈퍼리치'가 꼽은 2026년 키워드는 '이것'

"생후 3개월 아이 낳은 듯" 5.8㎏ 초우량아에 의료진도 화들짝

머리 큰 사람들 의문의 1승?…"머리 작고 교육 수준 낮으면 치매위험 쑥"

1년새 주요 그룹 총수 주식평가액 35조 증가…이재용, 25조원에 육박

경찰, '통일교 로비 핵심' 통일교 윤영호 3차 접견 조사

새로운 이슈 보기