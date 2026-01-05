본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

검찰, '원산지 허위표시 의혹' 더본코리아 무혐의 결정

이은서기자

입력2026.01.05 08:32

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

검찰이 제품의 재료 원산지를 허위로 표시한 의혹을 받는 더본코리아에 대해 불기소 결정을 내렸다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

5일 서울서부지검은 지난달 29일 원산지표시법 위반 혐의를 받는 더본코리아 직원 1명과 법인에 대해 무혐의로 처분했다고 밝혔다.


더본코리아는 온라인몰에서 '백종원의 백석된장','한신포차 낙지볶음' 등 제품의 일부 재료가 외국산임에도 국내산으로 표시한 혐의를 받았다.

국립농산물품질관리원 특별사법경찰은 지난해 6월 4일께 이들을 기소 의견으로 송치했으나, 검찰은 다시 수사를 지휘했다. 그 결과 농산물품질관리원 특사경은 지난달 24일 혐의없음으로 이 사건을 검찰에 넘겼다.


검찰은 "담당 직원의 허위표시에 대한 고의 및 책임을 인정하기 어려워 혐의없음을 결정했고, 그에 따라 법인도 같은 처분을 했다"고 설명했다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가뜩이나 예민한데 영수증에 200원 더?"…'컵 따로 계산제'에 난감한 사장님들 "가뜩이나 예민한데 영수증에 200원 더?"…'컵 따... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"퍼스트 레이디 아닌 첫번째 전사"…베네수엘라 영부인 정체는

'슈퍼리치'가 꼽은 2026년 키워드는 '이것'

"생후 3개월 아이 낳은 듯" 5.8㎏ 초우량아에 의료진도 화들짝

머리 큰 사람들 의문의 1승?…"머리 작고 교육 수준 낮으면 치매위험 쑥"

1년새 주요 그룹 총수 주식평가액 35조 증가…이재용, 25조원에 육박

경찰, '통일교 로비 핵심' 통일교 윤영호 3차 접견 조사

새로운 이슈 보기