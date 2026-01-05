[오늘의신상]"적토마토 맛보세요"…'붉은 말의 해' 간편식 4종

세븐일레븐, 적토마토 시리즈 4종 출시

새해 맞이 건강식 60여종 할인

편의점 세븐일레븐이 2026년 붉은 말의 해를 맞아 적토마와 토마토를 결합한 '적토마토맛' 간편식 4종을 선보인다고 5일 밝혔다.

먼저 퓨전 파스타 '적토마토 갈릭파스타'는 토마토 갈릭 소스에 방울토마토와 프레스햄, 치즈를 토핑한 상품이다. '적토마토 로스트 닭다리살 샐러드'는 단백질에 신선함을 더한 헬시플레저 트렌드 맞춤형 상품이다. 이외에도 '적토마토 베이컨 듬뿍 토스트 샌드', '적토마토 피자버거'를 출시한다.

편의점 세븐일레븐이 출시하는 적토마토맛 간편식 4종. 세븐일레븐 제공 AD 원본보기 아이콘

이달 말까지 카카오페이머니와 비씨카드로 적토마토 시리즈 4종을 구매할 시 20% 할인 프로모션을 진행한다.

건강식 증정 행사도 진행한다. 비타민, 발아현미밥, 두유, 닭가슴살 등 건강식 60여종을 대상으로 1+1, 2+1 행사를 마련했다. 카카오페이와 농협카드 결제 시 10% 추가 할인을 제공한다.

모바일 앱에서도 신년 이벤트를 진행한다. 이달 말까지 당일 픽업서비스 이용 시 최대 1만원까지 할인 가능한 쿠폰팩을 제공한다.

임이선 세븐일레븐 푸드팀장은 "2026년 붉은 말의 해를 맞아 건강과 즐거움, 상징성을 함께 담은 신년 첫 상품과 행사를 준비했다"며 "앞으로도 헬시플레저는 물론 컬러와 스토리, 경험을 결합한 트렌디한 상품으로 고객의 일상에 활력을 더할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>