[알립니다]제70회 신문의 날 표어 및 신문홍보 캐릭터 공모

입력2026.01.05 11:09

한국신문협회·한국신문방송편집인협회·한국기자협회는 제70회 신문의 날을 맞아 표어 및 신문홍보 캐릭터를 공모합니다. 독자 여러분의 많은 참여를 바랍니다.


◆표어 출품 규격 및 출품작 수: 20자 이내, 개인별 2점 이내

◆신문 홍보 캐릭터

△캐릭터 형태 : 기본형 앞, 뒤, 좌, 우 4종

△제출 파일 확장자 : JPG, PNG, PDF 파일(손그림 제외)

△출품작 수 : 개인별 2점 이내


◆시상 내역(표어·캐릭터 각각 선정 및 시상)

△대상 1명(상금 100만원과 상패)

△우수상 2명(상금 50만원과 상패)

△공모 기간 : 2026년 1월 5일(목)~2월 27일(금) 오후 5시까지

△발표 : 3월 중순 이후 수상자 개별 통보

△시상 : 제70회 신문의 날 기념 대회

△문의 : 한국신문협회 (02)730-0199


※응모 방법은 한국신문협회 홈페이지(www.presskorea.or.kr) 참고

◆주최: 한국신문협회·한국신문방송편집인협회·한국기자협회




