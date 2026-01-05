강원도, 중기육성자금 '1조원 시대' 개막…기업당 50억원으로 상향

강원특별자치도는 도내 중소기업의 경영 안정을 지원하고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 총 4000억원 규모의 2026년도 중소기업육성자금 운용계획을 확정했다.

올해부터 기업별 총 융자 한도는 기존 40억원에서 50억원으로 확대된다. 경영안정자금은 일반기업 기준 8억원에서 10억원으로 상향되며, 백년기업과 유망중소기업은 최대 20억원까지 지원받을 수 있도록 조정됐다.

접경지역 기업에 대한 우대 지원도 강화된다. 지원 대상 지역을 춘천시와 속초시까지 확대하고, 최대 16억 원 한도 내에서 2~3% 이자 지원을 제공한다. 아울러 연차적으로 지원 한도 확대도 추진할 계획이다.

또한 강원 미래산업을 견인할 벤처투자 생태계 조성을 위해, '강원형 전략산업 투자펀드' 자펀드 투자를 받은 기업을 대상으로 운전자금 지원을 신설하고, 2.5% 이자 지원을 실시한다.

급변하는 경제환경에 선제적으로 대응하기 위한 금융 지원도 확대된다. 고정금리 1.5%의 특수목적자금 규모를 기존 250억원에서 300억원으로 확대하고, '관세영향기업 지원' 자금 70억원을 신설해 수출입 리스크 대응력을 강화한다. 또한 산업·농공단지 지원 자금의 지원 대상을 기존 '입주 예정 및 초기기업(1년 이내)'에서 '기 입주기업'까지 확대해 현장 수요에 적극 대응한다.

이와 함께 예비자금 50억원을 별도로 조성해 코로나, 대형 산불 등 대규모 경제위기 발생 시 신속한 금융 대응 체계를 마련했다.

한편, 2025년 기준 중소기업육성자금을 지원받고 있는 도내 기업은 총 1831개 사며, 잔여 여신 규모는 9984억원에 달한다. 기업별 평균 지원액은 5.4억원 수준으로, 자금 운용 규모는 해마다 확대되고 있다. 도는 이러한 추세를 감안할 때 올해 중 중소기업육성자금 지원 규모가 사상 처음으로 1조 원을 돌파할 것으로 전망하고 있으며, 이는 도내 기업 경영의 든든한 금융 안전판이 될 것으로 기대된다.

김만호 강원특별자치도 경제국장은 "이번 운용계획을 통해 보다 두텁고 촘촘한 중소기업 금융 지원 체계를 구축했다"며 "급변하는 경제 여건을 신속히 반영할 수 있도록 수시 조정 등을 통해 금융 지원 효과를 극대화해 나가겠다"고 밝혔다.





