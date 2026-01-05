본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

문체부 국립예술단체 청년 교육단원 515명 공모

박병희기자

입력2026.01.05 08:12

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 20일까지 신청 접수

문화체육관광부가 국립예술단체 7곳, 국립국악원, 국립극장과 함께 오는 20일까지 클래식 음악, 무용, 연극, 전통 등 4개 공연예술 분야 청년 교육단원 총 515명을 공개 모집한다.


'청년 교육단원 육성' 사업은 실무경험을 쌓기 어려운 청년예술인들에게 국립예술단체에서 실무교육을 받고 무대를 경험할 기회를 제공함으로써 그들을 차세대 'K-공연예술' 주자로 키우는 사업이다. 기존에 국립오페라단 등 일부 단체에서 운영하던 사업을 2024년부터 전체 국립예술단체로 확대해 추진했으며, 통합 공모와 심사를 통해 청년 교육단원을 선발하고 있다. 지난 2년간 통합 공모 경쟁률은 각각 약 9.5대1, 4.92대1을 기록했다.

문체부 국립예술단체 청년 교육단원 515명 공모
AD
원본보기 아이콘

공모 시작일(2026년 1월5일) 기준 19세 이상 34세 이하 청년예술인으로서 관련 분야 대학 졸업자·졸업 예정자 또는 관련 경력을 가진 자라면 누구나 지원할 수 있다. 통합 공모 인원은 ▲클래식 음악 분야 230명(국립오페라단 90명·국립합창단 50명·국립심포니오케스트라 90명), ▲무용 분야 60명(국립발레단 30명·국립현대무용단 30명), ▲연극 분야 60명(국립극단), ▲전통 분야 165명(국립국악원 60명·국립극장 80명·국립정동극장 25명) 등이다. 지원 자격과 신청 방법 등 자세한 내용은 국립예술단체연합회 누리집 또는 단체별 누리집에서 확인할 수 있다.

청년 교육단원으로 선발되면 국립예술단체나 국립극장, 국립국악원에 소속돼 전문성 향상을 위한 전문 강좌(마스터클래스) 등 다양한 실무교육은 물론 무대 출연 기회와 활동비용을 지원받는다.


이용신 문체부 예술정책관은 "청년 교육단원은 공연예술계를 이끌 차세대 'K-컬처' 주자를 체계적으로 육성하는 사업"이라며 "문체부는 2026년에도 역량 있는 청년예술인들이 국립예술단체 무대에서 경험을 쌓고 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

8세·6세 아들 남기고…11시간씩 '심야배송' 숨진 쿠팡 기사, 산재 인정 8세·6세 아들 남기고…11시간씩 '심야배송' 숨진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"퍼스트 레이디 아닌 첫번째 전사"…베네수엘라 영부인 정체는

'슈퍼리치'가 꼽은 2026년 키워드는 '이것'

BBC "입소문으로 시작한 K뷰티, 전세계 스킨케어 루틴"

"털끝도 안 건드렸는데 찔러"…'나나 집 침입' 강도 옥중 편지

1년새 주요 그룹 총수 주식평가액 35조 증가…이재용, 25조원에 육박

포문 연 '적토마' 증시…반도체馬 질주 vs 이차전지馬 뒷걸음

새로운 이슈 보기