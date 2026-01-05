[날씨]경기·강원 아침 기온 -10도 '뚝'…전국 대체로 맑음

월요일인 5일은 경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지를 중심으로 아침 기온이 -10도 안팎으로 매우 낮겠다.

서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 등 외투를 입은 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -3.6도, 인천 -2.5도, 수원 -3.4도, 춘천 -8.1도, 강릉 1.2도, 청주 -0.5도, 대전 -1.0도, 전주 -1.5도, 광주 2.0도, 제주 8.4도, 대구 2.7도, 부산 3.5도, 울산 4.1도, 창원 3.2도 등이다. 낮 최고기온은 0∼9도로 예보됐다.

전국이 대체로 맑겠으나 남부지방은 오전까지, 제주도는 오후까지 대체로 흐리겠다. 오전까지 제주도에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 울릉도·독도 5㎜ 미만, 제주도 5㎜ 안팎이다. 예상 적설량은 울릉도·독도 1~3㎝, 제주도 산지 1~5㎝다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼2.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>