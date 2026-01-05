본문 바로가기
Dim영역
골프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

용품/장비

박지영, 2026년 브리지스톤 아이언 장착

노우래기자

입력2026.01.05 01:00

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

새해 브리지스톤골프와 용품 후원 계약
올해 브리지스톤골프 241 CB 아이언 사용
정교한 타구감과 안정적인 컨트롤 강점

박지영이 브리지스톤골프 아이언을 장착한다.

KLPGA 투어에서 통산 10승을 올린 박지영이 올해부터 브리지스톤골프 아이언을 사용한다. 브리지스톤골프 제공

KLPGA 투어에서 통산 10승을 올린 박지영이 올해부터 브리지스톤골프 아이언을 사용한다. 브리지스톤골프 제공

AD
원본보기 아이콘

브리지스톤골프는 4일 "한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약하고 있는 박지영과 용품 계약을 했다"고 발표했다. 박지영은 2015년 신인상을 차지한 12년 차 베테랑이다. KLPGA 투어에서 통산 10승을 수확했다. 2025시즌 종료 후 브리지스톤골프 클럽 테스트를 진행한 결과, 새해부터 브리지스톤골프의 241 CB 아이언을 사용하기로 결정했다.


박지영은 "박현경, 이예원 등 동료 선수들을 통해 브리지스톤골프 클럽의 기술력과 퍼포먼스를 많이 듣고 접했다"며 "특히 브리지스톤골프 아이언의 정교한 타구감과 안정적인 컨트롤 성능이 용품 교체의 결정적 요인"이라고 밝혔다.

팀 브리지스톤은 박지영의 영입으로 한층 더 강화된 라인업을 꾸렸다. 고진영, 박현경, 이예원, 지한솔, 안선주, 신다인, 현세린, 최진호, 정한밀, 장승보 등이 브리지스톤 용품을 쓰고 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

8세·6세 아들 남기고…11시간씩 '심야배송' 숨진 쿠팡 기사, 산재 인정 8세·6세 아들 남기고…11시간씩 '심야배송' 숨진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퍼스트 레이디 아닌 첫번째 전사"…베네수엘라 영부인 정체는

'슈퍼리치'가 꼽은 2026년 키워드는 '이것'

임재범, 가요계 은퇴 선언…"40주년 공연 끝으로"

BBC "입소문으로 시작한 K뷰티, 전세계 스킨케어 루틴"

"털끝도 안 건드렸는데 찔러"…'나나 집 침입' 강도 옥중 편지

삼성, CES 단독 홀 마련…마이크로 RGB·AI 냉장고 공개

아침 최저 -9~3도…전국 구름 많다 차차 맑아져

새로운 이슈 보기