박지영, 2026년 브리지스톤 아이언 장착

박지영이 브리지스톤골프 아이언을 장착한다.

KLPGA 투어에서 통산 10승을 올린 박지영이 올해부터 브리지스톤골프 아이언을 사용한다. 브리지스톤골프 제공

브리지스톤골프는 4일 "한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약하고 있는 박지영과 용품 계약을 했다"고 발표했다. 박지영은 2015년 신인상을 차지한 12년 차 베테랑이다. KLPGA 투어에서 통산 10승을 수확했다. 2025시즌 종료 후 브리지스톤골프 클럽 테스트를 진행한 결과, 새해부터 브리지스톤골프의 241 CB 아이언을 사용하기로 결정했다.

박지영은 "박현경, 이예원 등 동료 선수들을 통해 브리지스톤골프 클럽의 기술력과 퍼포먼스를 많이 듣고 접했다"며 "특히 브리지스톤골프 아이언의 정교한 타구감과 안정적인 컨트롤 성능이 용품 교체의 결정적 요인"이라고 밝혔다.

팀 브리지스톤은 박지영의 영입으로 한층 더 강화된 라인업을 꾸렸다. 고진영, 박현경, 이예원, 지한솔, 안선주, 신다인, 현세린, 최진호, 정한밀, 장승보 등이 브리지스톤 용품을 쓰고 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



