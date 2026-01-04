올해 의대 정시 지원자 32% 감소…5년 새 최저

의대 학부 전환 이후 최저치

의대 모집정원 축소가 직접적 원인

올해 의대 정시모집 지원자가 최근 5년 중 최저치를 기록한 것으로 나타났다. 올해 의대 모집 정원이 줄어든 것이 직접적인 영향이다.

서울 시내 한 의과대학. 연합뉴스

4일 종로학원에 따르면 2026학년도 전국 39개 의대 정시 지원자는 7125명으로 지난해보다 32.3% 감소했다.

지원자는 2022학년도 9233명, 2023학년도 8044명, 2024학년도 8098명, 2025학년도 1만518명이었다.

2026학년도 정시 모집 인원은 전년 1599명에 비해 32.6%(521명) 줄어든 1078명이다. 전년도 의대 모집 정원이 대폭 늘어났다가 다시 축소되면서 지원자도 감소한 것이다.

전국 의대 평균 경쟁률은 지난해 6.58대 1에서 올해 6.61대 1로 소폭 상승했다.

권역별로 보면, 서울권 8개대는 4.19대 1에서 3.80대 1로 하락한 반면, 경인권 4개대는 4.65대 1에서 7.04대 1, 비수도권 27개대는 7.77대 1에서 8.17대 1로 증가했다.

고신대가 24.65대 1로 전국 최고 경쟁률을 기록했고, 이화여대가 2.94대 1로 최저 경쟁률을 보였다.

임성호 종로학원 대표는 "의대 정시 지원자 수가 의대 학부 전환 이후 최저치로 의대 모집정원 축소가 직접적 원인이지만 의대 열풍이 다소 주춤해진 상황으로도 해석된다"며 "모집정원 변화에 따른 일시적 현상인지에 대해서는 금년도 정시 추가합격 상황, 내년도 의대 입시 상황을 좀 더 지켜봐야 한다"고 말했다.

'불수능'에 의대 모집정원 축소 상황에서도 최상위권은 의대 지원을 할 때 소신지원 경향을 보인 것으로 분석됐다.

이른바 빅5 병원을 둔 의대 중 서울대(3.50대 1→3.20대 1)를 제외한 연세대, 성균관대, 가톨릭대, 고려대 등 나머지 대학은 모두 전년 대비 경쟁률이 상승했다.

성균관대 의대는 4.87대 1(전년 3.80대 1), 연세대 4.38대 1(전년 3.84대 1), 고려대 4.33대 1(전년 4.04대 1), 울산대 4.33대 1(전년 3.75대 1). 가톨릭대 3.57대1(전년 3.27대 1) 을 기록했다.





한진주 기자



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>