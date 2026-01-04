대구서 김광석 30주기 추모 공연…채송아·김성준·심규연 출연

대구 중구(구청장 류규하)는 6일 오후 2시 한국 대중음악사에 큰 발자취를 남긴 故 김광석의 30주기를 맞아 추모행사를 개최한다.

이번 추모제는 김광석스토리하우스에서 열리며, 유튜브 생중계를 병행해 시민들과 함께하는 비대면 추모의 장으로 마련된다.

행사는 이날 오후 2시 추모식을 시작으로 오후 2시 30분부터 추모 공연이 이어진다. 공연에는 첼리스트 채송아, 기타리스트 겸 싱어송라이터 김성준, 소프라노 심규연 등이 참여해 김광석이 남긴 명곡들을 재해석한 추모의 무대를 선보일 예정이다. 이와 함께 김광석 30주기 추모 '김광석 노래 이야기 & 인생 이야기' LP 연주가 진행돼 깊은 울림을 전한다.

태성길 (사)김광석행복나눔 이사장은 "30주기를 맞아 화려한 무대보다 김광석의 노래가 지닌 위로와 온기를 담아내고자 했다"며 "그의 노래가 여전히 우리 곁에 살아 있음을 함께 느끼는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

류규하 대구 중구청장은 "김광석 30주기는 그의 음악이 세대와 시간을 넘어 지금도 많은 이들의 마음에 닿아 있음을 돌아보는 자리"라며 "앞으로도 김광석의 음악적 가치와 예술정신이 문화 콘텐츠로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 이날 김광석 전시기념관인 김광석스토리하우스는 무료 개방돼, 시민 누구나 김광석을 기리는 추모행사에 동참할 수 있다.





