구로구, 100개 주요사업 담은 '구정백서' 발간

김민진기자

입력2026.01.04 08:12

7개 분야 정책 수록…전자책도 공개

서울 구로구(구청장 장인홍)가 지난해 구정 주요 사업을 정리한 '2025 구정백서'를 발간했다. 구정 전반에 대한 이해도를 높이고 구민과 행정 간 소통 자료로 활용하기 위해서다.

구로구 '2005 구정백서'. 구로구 제공.

구로구 '2005 구정백서'. 구로구 제공.

백서는 ▲지역발전도시 ▲교육도시 ▲생태환경도시 ▲민생경제도시 ▲민관협력도시 ▲복지도시 ▲문화체육도시 등 7개 분야로 구성됐다. 각 분야별로 100개 주제의 주요 사업 내용을 담았다. 예산현황, 시설현황 등 기타 구정자료도 함께 수록했다.


구는 구정백서 300부를 제작해 구청 각 부서와 동주민센터 등에 배부했다. 구민 누구나 쉽게 볼 수 있도록 구로구청 누리집에 전자책으로도 게시했다.

장인홍 구로구청장은 "2025 구정백서는 한 해 동안 구로구가 걸어온 변화의 기록이자 앞으로 나아갈 방향을 담은 자료"라며 "구민들이 구정 운영 방향을 이해하고 앞으로의 변화를 함께 그려보는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
