서울 중구 '정동야행', 문화거버넌스 우수상 수상

주민 주도 협치형 축제 모델 인정

서울 중구(구청장 김길성)가 대한민국 최초 문화재 야행 축제인 '정동야행'으로 제1회 문화정책 콘체르토 문화거버넌스 분야 우수상을 받았다고 4일 밝혔다.

지난해 정동야행에서 김길성 중구청장이 관람객들에게 인사를 하고 있다. 중구 제공. AD 원본보기 아이콘

한국매니페스토실천본부가 주관한 이번 대회에서 중구는 주민 주도형 협치 축제 모델의 우수성을 인정받아 수상했다. 문화정책 콘체르토는 지역 문화정책의 우수사례 발굴·공유를 위해 마련됐다. '문화와 도시, 그리고 회복력'을 주제로 진행된 이번 대회에는 전국 85개 지자체가 160개 사례를 제출해 경쟁을 벌였다.

중구는 주민이 주체가 되는 정동 문화거버넌스를 통해 정동야행을 성공적으로 운영하고 정책적 완성도를 높인 점에서 높은 평가를 받았다.

정동야행은 2015년 시작된 대한민국 최초 문화재 야행 축제다. 덕수궁 돌담길과 정동 일대 근현대 문화유산을 밤 시간대에 재조명하며 새로운 문화 향유 모델을 제시해 왔다. 행정 중심이 아닌 주민·문화예술인·민간기관·전문가가 함께 기획하고 운영하는 협치형 축제로 자리매김하며 문화거버넌스의 대표 사례로 주목받고 있다.

구는 정동야행을 통해 지역 문화자원의 지속적 활용, 주민 참여 확대, 민관 협력 기반 구축, 지역 상권 연계를 통한 지속 가능한 지역문화 생태계 조성에 힘써왔다. 그 결과 2015년부터 작년까지 누적 방문객 126만명을 기록한 대한민국 대표 문화축제로 성장했다.

올해 정동야행은 10월 가을밤에 열린다. 구는 정동협의체와 함께 정동의 밤을 상시로 밝히는 야간경관 개선사업도 추진할 계획이다.

김길성 중구청장은 "이번 수상은 정동야행을 통해 지역의 문화자산을 지키고 주민과 함께 키워온 문화정책의 성과"라며 "앞으로도 중구만의 역사와 이야기가 살아 숨 쉬는 문화정책을 통해 구민이 자부심을 느끼고, 시민들이 다시 찾고 싶은 문화도시를 만들어가겠다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>