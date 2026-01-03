본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

로또 1등 당첨번호 1·4·16·23·31·41…1인당 당첨금은 32억2638만원

최동현기자

입력2026.01.03 21:08

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

로또복권 운영사 동행복권은 3일 진행된 제1205회 로또 복권 추첨에서 1등 당첨번호로 1·4·16·23·31·41이 뽑혔다고 밝혔다. 2등 보너스 번호는 2이다.


로또 1등 당첨번호 1·4·16·23·31·41…1인당 당첨금은 32억2638만원
AD
원본보기 아이콘

당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 총 10명이다. 이들은 각각 32억2638만원의 당첨금을 받게 된다.

당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 97명으로 집계됐다. 당첨금은 1인당 5543만원이다.


당첨번호 5개를 맞힌 3등 3486명은 각각 154만원을 받는다.


당첨번호 4개를 맞힌 4등과 3개를 맞힌 5등은 각각 17만4740명과 291만5978명이다. 4등과 5등은 각각 고정 당첨금 5만원과 5000원을 받는다.

당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내다. 당첨금 수령은 1등의 경우 농협은행 본점에서, 2등과 3등은 농협은행 각 지점에서 가능하다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"곧 베트남 여행 가는데" 무심코 가져갔다간 벌금 27만원…전자담배 주의 "곧 베트남 여행 가는데" 무심코 가져갔다간 벌금 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1년간 1000명 넘게 상대"…말 많은 78세 할머니의 정체는

강도에 '역고소' 당한 나나가 SNS에 올린 글…"무너지지 않을 테니 걱정 말라"

잃어버린 태블릿 1대 때문에…강남 마약조직 줄줄이 붙잡혀

'이 나라' 여행시 전자담배 주의! 적발되면 최대 27만원

"끄악~나 죽는다" 희귀암에도 유머 잃지 않은 22세 청년…기부문화를 바꿨다

유명인도 납치…"무서워서 못 가겠네" 흔들리는 '관광 대국' 태국

"믿었다간 큰일"…구글 'AI 오버뷰' 잘못된 건강 조언

새로운 이슈 보기