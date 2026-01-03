베네수 수도서 수차례 폭발음…"트럼프가 공습 명령"(종합)

베네수엘라 수도 카라카스에서 발생한 폭발음 등 소요사태가 도널드 트럼프 미국 대통령의 공습 명령에 의한 것으로 전해졌다. 베네수엘라는 미국 정부를 규탄하고 국가비상사태를 선포했다.

3일(현지시간) AP 등 주요 외신에 따르면 이날 오전 2시께 베네수엘라 수도 카라카스에서 최소 7차례의 폭발음이 들렸다. 이와 동시에 저공 비행하는 항공기 소리가 들렸고 주민들이 도시 곳곳으로 뛰쳐나왔다.

카라카스에 있는 한 군사 기지 격납고엔 연기가 피어오르는 모습이 목격됐다. 도시 내 일부 군사 시설은 전력 공급이 끊긴 것으로 알려졌다.

미국 NBC뉴스 등 또 다른 외신은 곳곳에서 총성이 들렸다는 목격담을 전하기도 했다. 카라카스 상공에 최소 9대의 헬리콥터가 날아다니는 장면도 목격됐다.

베네수엘라 정부는 성명을 내고 미국이 베네수엘라의 민간·군사 시설을 공격했다며 미국의 군사 공격을 강력히 규탄한다고 밝혔다. 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 국가비상사태를 선포하며 미국의 공격에 모든 병력을 동원할 것을 지시했다.

미 CBS의 제니퍼 제이콥스 기자는 엑스(X·옛 트위터)에서 미 당국자들을 인용해 도널드 트럼프 대통령이 베네수엘라 여러 장소에 대한 공습을 명령했다고 전했다.

폭스뉴스 역시 소식통을 인용해 미군이 베네수엘라를 공격한 것으로 확인했다고 보도했다.

앞서 이달 초 도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라 인근 해역에서 수행해온 군사 작전을 베네수엘라에 대한 지상작전으로 확대할 수 있다는 가능성을 내비쳤다. 이와 관련해 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 퇴진을 압박하기 위한 게 아니냐는 해석이 나오기도 했다.

트럼프 행정부는 베네수엘라 근해에서 마약 운반선으로 의심되는 선박을 격침하고 국제법을 위반한 유조선을 나포해왔다. 최근엔 베네수엘라 마약선이 정박하는 부두 시설을 공격해 파괴하기도 했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



