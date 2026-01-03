'관광 대국' 태국 휘청…작년 외국인 여행객 7% 감소

범죄·전쟁이 영향 미친 듯

베트남으로 관광객은 역대 최대

동남아 최대 관광지인 태국을 찾은 외국인 관광객이 지난해 7% 이상 감소했다.

태국 방콕의 왓포 사원에서 관광객들이 구경하고 있다. 신화연합뉴스

2일(현지시간) 블룸버그 통신과 태국 관광체육부에 따르면, 지난해 태국을 방문한 외국인 관광객은 약 3300만명으로 전년보다 7.2% 감소했다. 코로나19 팬데믹 기간 제외하고 감소세를 기록한 것은 10년 만에 처음이다.

관광객 감소로 경제에도 직격탄을 맞았다. 외국인 관광객이 창출한 매출은 1조5000억바트(약 68조9000억원)로 전년 대비 4.7% 감소했다.

태국 관광산업 부진의 가장 큰 원인으로는 이른바 범죄단지 납치 사건이 지목된다. 지난해 초부터 중국인 관광객 등이 태국에서 납치돼 미얀마·캄보디아 일대 범죄 단지로 끌려가는 사건이 이어졌다. 특히 2024년 말 드라마 캐스팅을 위해 태국을 방문했던 중국인 배우 왕싱이 미얀마로 납치됐다가 지난해 1월 구출된 사건은 중국 사회를 충격에 빠뜨렸다.

왕싱 등 납치 피해자들은 중국계 범죄조직이 운영하는 대규모 범죄단지에서 온라인 사기나 보이스피싱 가담 등을 강요받은 것으로 알려졌다. 이 때문에 중국인 관광객들은 태국 대신 다른 동남아 관광지로 발길을 돌린 것으로 나타났다. 실제로 지난해 태국을 찾은 중국인 관광객은 447만명으로, 전년(약 670만명)보다 33.6% 줄었다. 반면 지난해 1~8월 베트남의 중국인 관광객이 44%(353만명) 증가해 태국 대신 베트남 등의 관광지를 선택했다는 분석이 나온다.

또 지난해 7월과 지난달 캄보디아와의 국경 지대에서 교전이 발생해 100명 이상이 사망하는 등 안보 불안이 이어진 점도 영향을 미친 것으로 보인다. 아울러 태국 바트화의 강세로 외국인 관광객 입장에서 태국 여행 비용이 상대적으로 오른 것도 관광 산업에 타격을 가했다는 해석이 나온다. 미국 달러 대비 바트화 가치는 지난 1년간 약 9.4% 올랐다.

태국 관광청은 올해 중국인 관광객을 2024년과 같은 670만명 수준으로 되돌리는 등 총 3670만명의 외국인 여행객을 유치하고 지난해의 부진을 털어내는 것을 목표로 삼고 있다.

한편 베트남 관광 산업은 역대 최대 호황을 맞았다. 베트남 현지 매체 VN익스프레스는 지난해 베트남을 방문한 외국인 관광객이 약 2150만명으로 전년보다 22% 늘었다고 보도했다. 응우옌 쩡 카인 베트남 관광청장은 "세계 39개국에 대한 비자 면제 정책이 관광 산업 성공의 열쇠"라고 밝혔다.

말레이시아의 경우 2025년 1~8월 관광객 2820만명을 유치했는데, 전년 동기 대비 14.5% 증가한 수치다. 필리핀 역시 한국인·일본인 관광객 사건이 잇따라 발생하면서 1~11월 외국인 관광객 수가 약 3% 감소한 470만명에 그쳤다. 특히 한국인·중국인 관광객 유입이 크게 줄었다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



