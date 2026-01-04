롯데百, 새해 맞이 아트 콘텐츠 공개…K미술 전시 무료 개최

병오년 비주얼 테마 '2026 MOVE!' 선봬

잠실점·본점 각각서 한국근대미술展·민화展 진행

롯데백화점이 병오년 새해를 맞아 다양한 아트 콘텐츠를 선보인다고 4일 밝혔다.

먼저 2026년 첫 비주얼 테마인 '2026 MOVE!'를 공개한다. 비주얼에는 이탈리아 출신의 그래픽 디자이너이자 아트 디렉터인 '마우로 부비코(Mauro Bubbico)'가 참여했다. 2일부터 롯데백화점 전점의 외벽, 출입문, 디스플레이 등에 선보인다.

서울시 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 전경. 롯데백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

잠실점과 본점에서는 새해를 맞아 한국을 대표하는 'K미술' 전시를 연다. 잠실점 에비뉴엘 6층 아트홀에서는 오는 29일부터 3월 7일까지 '한국근대미술: 붓으로 빚어낸 서정展'을 진행한다. 한국 현대미술의 대가로 꼽히는 이대원 화백을 비롯해 윤중식, 권옥연, 변시지 등 한국 대표 구상회화 작가들의 1970~90년대 작품을 무료로 관람할 수 있다.

본점 에비뉴엘 1~4층에서는 오는 17일부터 3월 15일까지 새해의 풍요와 안녕을 기원하는 '민화, 복을 담다展

'을 선보인다. 현대 민화로 주목받고 있는 안성민, 문선영 작가가 참여해 전통 민화의 상징물을 동시대의 감각으로 표현한 'K민화'를 공개한다. 관람 후 '롯데갤러리' 소셜미디어 계정을 구독하는 고객에게는 두 작가의 대표작이 그려진 엽서 1종을 무료 증정한다.

박지영 롯데백화점 디자인부문장은 "2026년에는 활기찬 에너지와 도약의 메시지를 전달하고자 연간 키워드를 '무브(MOVE)'로 선정했다"며 "병오년 적토마의 에너지를 담은 비주얼과 전시로 신년의 희망을 전할 계획이니 고객들의 많은 관심을 바란다"고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



