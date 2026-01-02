본문 바로가기
일반

"덕분에 좋은 날들이 많아요"…새해 첫날 소방서에 편지·선물 전달한 어린이

박지수인턴기자

입력2026.01.02 20:21

1일 아빠와 함께 손수레 끌고 방문
쪽지·선물 내려놓고 조용히 떠나

한 익명의 어린이가 새해 첫날 인천 계양소방서에 전달한 감사 쪽지. 인천 계양소방서

새해 첫날 한 어린이가 정성스럽게 작성한 편지와 선물을 소방서에 전달한 사연이 전해졌다.


2일 인천 계양소방서에 따르면 전날 오후 7시께 계양구 작전119안전센터 정문 앞에 아버지와 아들로 추정되는 남성 2명이 손수레에 실은 물품들을 내려놓는 모습이 폐쇄회로(CC)TV에 포착됐다.

두 사람이 전달한 꾸러미에는 편지 1통과 컵라면, 핫팩, 이온 음료 등이 담겨 있었다.


어린이가 직접 쓴 편지에는 "이제 1년이 지났다. 2025년 1년 동안 열심히 우리 모두를 살려주신 거 감사하다. 제가 소방관님들 덕분에 가족과 함께 있고, 즐거운 학교생활 등 좋은 날들이 많다"며 "불 속에 들어가면 뜨겁고 힘든데, 사람들을 힘들게 구하는 일이 멋지다"라는 내용이 담겨 있었다.


이에 소방대원들은 "추운 날씨에도 일부러 찾아와 감사의 마음을 전해줘서 큰 위로가 됐다"며 "응원에 힘입어 안전을 지키는 일에 더욱 힘쓰겠다"고 화답했다.

송태철 계양소방서장은 "아이가 눌러쓴 작은 손편지가 소방서 전체에 감동을 줬다"며 "믿음직한 안전 서비스를 제공할 수 있게 예방과 대응 역량을 강화하겠다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
