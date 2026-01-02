'대전·충남 이어 광주·전남까지?'…李대통령 "지역주도 성장, 국민 뜻"(종합)

이재명 대통령, 2일 SNS메시지

"지역주도 성장에 국민 뜻 모이는 듯"

광주·전남 지역 국회의원, 靑서 오찬 예정

이재명 대통령이 2일 광주와 전남 지역의 통합 논의를 언급하며 "국민의 뜻"이라고 논평했다. 6월 지방선거를 앞두고 지역 간 통합 논의에 불이 붙는 모양새다.

이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '대전·충남 이어 광주·전남까지?'라는 제목의 글을 올렸다. 글에는 광주와 전남이 분리된 지 40년 만에 통합을 논의하고 있다는 내용의 기사를 함께 첨부했다.

이 대통령은 "쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다"며 "수도권 1극 체제를 극복하고 '지역주도 성장'의 새 길을 열어야 한다는데 국민의 뜻이 모이고 있는 것 같다"고 강조했다.

강훈식 대통령실 비서실장도 이날 유튜브 채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 "(지방 통합이) 옳은 방향이고 우리가 할 수 있으면 하자는 것"이라며 "광주와 전남이 통합하겠다고 선언할 것 같다"고 밝힌 바 있다.

강기정 광주시장과 김영록 전남지사는 6월 지방선거 전 통합 의지를 드러내고 있다. 강 시장은 지난달 30일 기자간담회에서 "대통령은 호남에 기회를 주고 싶은데, 그 기회를 받아들일 준비를 하라고 메시지를 분명히 보내고 있는 것 같다"고 말했다. 김 지사 역시 "광주·전남 행정통합의 최적기는 바로 지금"이라고 목소리를 높였다.

이 대통령은 조만간 광주·전남 지역 국회의원들의 의견을 직접 들어볼 계획이다. 청와대는 "이 대통령은 더불어민주당 광주·전남 국회의원 등을 청와대에 초대해 오찬 간담회를 가질 예정"이라며 "구체적 날짜는 확정되는 대로 안내하겠다"고 했다.

한편 대전과 충남 행정 통합 문제도 급물살을 타고 있다. 두 지역 간의 통합 논의는 2024년 11월 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사가 공동선언문을 채택하며 시작됐다. 더불어민주당에서는 애초 반대 입장이었지만, 이 대통령이 취임 후 긍정적인 반응을 보이면서 논의에 속도가 붙었다.

이 대통령은 지난해 12월 5일 충남 타운홀미팅에서 "국정을 책임지는 사람 입장에서 충남과 대전을 모범적으로 통합해보면 어떨까 하는 생각을 갖고 있다"며 "세계적인 추세를 보더라도 광역화가 일반적인 경로다. 지방도 쪼개져서는 경쟁력을 갖기 어렵다"고 언급했다.





