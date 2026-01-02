연합뉴스
법원, 윤석열 추가 구속영장 발부
이은서 기자 libro@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'만 40세까지' 열렸다…하나은행, 24개월치 급여 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]"증거인멸 염려"…법원, 윤석열 추가 구속영장 발부
2026년 01월 02일(금)
연합뉴스
법원, 윤석열 추가 구속영장 발부
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'흑백요리사' 열풍이 불붙인 전쟁…줄도 사고 판다
"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"
근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금'
[속보] '강등' 정유미 검사장 인사명령 취소 집행정지 신청 기각
"낚싯대 아까워서"…무모한 선택이 부른 1시간의 악몽
검진 필수였던 '흉부 엑스레이'…이제 50세 이상만 받는다고?
근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금'
"작은 호텔 같았다" 대형 침대 놓고 개인 사우나까지…尹 집무실 내실 공개
루이비통 벽화, 순금 수도꼭지…억만장자 호날두, 580억 고국 저택 들여다보니
"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"
"대신 줄서드려요" 흑백요리사 맛집, 오픈런 알바 뛴다