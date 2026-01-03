본문 바로가기
구미교육지원청, 새달맞이 회의 실시

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.03 11:55

지방공무원 신규임용자
청 내 전입자·승진자 임용장 및 표창장 전수

경상북도구미교육지원청(교육장 민병도)은 2026년 1월 새달 맞이 회의를 2026. 1. 2.(목) 구미교육지원청 다목적 강당에서 실시했다.


새달맞이회의에 앞서 1월 1일자 지방공무원 신규임용자 3명에 대한 환영과 임용장 수여식을 했다.

이어 구미교육지원청 내 전입자 21명, 2025년 하반기 표창 대상자 10명에 대한 임용장 수여와 표창장 전수식을 진행했다.

새달맞이회의에 앞서 1월 1일자 지방공무원 신규임용자 3명에 대한 환영과 임용장 수여식을 하였고, 이어 구미교육지원청내 전입자21명, 2025년 하반기 표창 대상자 10명에 대한 임용장 수여와 표창장 전수식을 진행했다./구미교육지원청 제공

새달맞이회의에 앞서 1월 1일자 지방공무원 신규임용자 3명에 대한 환영과 임용장 수여식을 하였고, 이어 구미교육지원청내 전입자21명, 2025년 하반기 표창 대상자 10명에 대한 임용장 수여와 표창장 전수식을 진행했다./구미교육지원청 제공

민병도 교육장은 "이번 정기인사에 새로 전입해 온 직원들에게 여러분을 단순한 구성원이 아닌 구미교육 가족의 일원으로 진심으로 환영한다는 뜻을 전하며, 앞으로 친절하고 확목한 직장 분위기 속에서 전 구성원이 서로 존중하며 함께 소통하는 구미교육을 만들어 가기 위해 각자의 업무에 책임감을 가지고 성실히 임해 달라"고 당부했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
