본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

화성시민, AI 선도도시 위한 우선도입 분야로 "교통·안전" 꼽아

정두환기자

입력2026.01.02 17:23

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정명근 시장 "시민 삶의 질 높이는 AI 기본사회 구현"

경기도 화성시민들은 인공지능(AI) 선도도시 도약을 위해 우선 도입해야 할 분야로 '교통'과 '안전'을 꼽았다.


화성시는 최근 실시한 '화성특례시 AI 선도도시 도약을 위한 기초조사' 결과 이같이 나타났다고 2일 밝혔다.

화성시민, AI 선도도시 위한 우선도입 분야로 "교통·안전" 꼽아
AD
원본보기 아이콘

이번 조사는 시가 시민들의 AI 인식 수준과 정책·서비스 수요를 종합적으로 파악하고, 향후 AI 기반 도시 정책 수립의 기초자료로 활용하기 위해 이뤄졌다. 조사는 전문 조사기관 의뢰를 통해 약 1개월간 18세 이상 시민 1001명을 대상으로 모바일 웹 방식으로 실시됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트 수준이다.

조사에서는 응답자의 71.2%가 'AI 선도도시로 나아가는 것이 바람직하다'고 답했다. '보통이다'는 응답은 24.4%, '그렇지 않다'는 응답은 4.4%였다.


AI 기술의 우선 도입 분야는 '교통'이 48.0%로 가장 높았다. 이어 '안전'이 36.9%로 뒤를 이었다. '보건·의료'와 '행정·민원'이라고 답한 응답은 각각 23.1%, 21.3%였다.


정명근 화성시장은 "이번 기초조사로 시민들이 체감할 수 있는 AI 정책과 서비스가 무엇인지 구체적으로 확인했다"며 "조사 결과를 시정에 적극적으로 반영해 시민 삶의 질을 향상시키는 '행복한 AI 기본사회'를 구현하겠다"고 말했다.

앞서 시는 지난해 지방자치단체로는 최초로 AI 엑스포인 'MARS 2025'를 개최하며 AI 비전을 대내외에 선포하고, 대규모 투자·네트워킹 성과를 창출했다는 평가를 받았다.


시는 올해 'MARS 2026 투자유치 컨퍼런스'와 AI 박람회 'MARS 2026'를 연계 개최해 정책·기술·산업을 연결하는 미래산업 플랫폼을 구축하는 한편, AI·자율주행·미래차 등 핵심 분야에서 시민 일상의 안전과 편의를 높이는 정책을 본격적으로 확산해 나갈 계획이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금' 근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

검진 필수였던 '흉부 엑스레이'…이제 50세 이상만 받는다고?

근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금'

"작은 호텔 같았다" 대형 침대 놓고 개인 사우나까지…尹 집무실 내실 공개

루이비통 벽화, 순금 수도꼭지…억만장자 호날두, 580억 고국 저택 들여다보니

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

"대신 줄서드려요" 흑백요리사 맛집, 오픈런 알바 뛴다

국립중앙박물관 관람객 650만 돌파…"세계 3대 박물관 수준"

새로운 이슈 보기