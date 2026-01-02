서구, 허리띠 졸라 아낀 예산 골목상권 키운다

새해 첫 결재 '전국 유일' 골목페이 5% 환급 행사

소비자와 소상공인 상생 정책…골목경제 회복 선도

광주 서구가 업무추진비와 주요 행사성 예산을 줄여 골목상권 회복에 투입한다. 서구청 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구가 업무추진비와 주요 행사성 예산을 대폭 줄여 확보한 재원을 골목상권 회복에 투입한다.

서구는 2026년 본예산 편성 과정에서 각종 경비를 절감해 마련한 14억원을 주민과 소상공인들을 위한 페이백(환급) 행사에 투입한다고 밝혔다.

김이강 서구청장은 2일 전국 지방정부 가운데 유일하게 온누리상품권 최대 15% 할인 혜택을 제공하는 '서구 골목페이 페이백(환급) 추진계획'을 2026년 첫 결재 안건으로 확정·서명했다.

이에 따라 서구는 총 14억원의 예산을 투입해 오는 9일부터 4월2일까지 12주 동안 온누리상품권 환급 행사를 진행한다.

이번 행사는 서구 관내 온누리상품권 가맹점에서 디지털 온누리상품권으로 2만원 이상 결제할 경우 결제금액의 5%를 환급해 주는 방식으로 운영되며, 환급액은 주당 최대 1만원까지 받을 수 있다.

온누리상품권 기본 선할인 10%에 페이백 5%가 더해져 최대 15%의 할인 효과를 누릴 수 있다.

특히 주민들의 주말 소비 패턴을 고려해 매주 금요일을 시작일로 설정했으며 주 단위로 1억 원씩 예산이 집행된다. 설 명절 소비가 증가하는 기간인 5~6주차(2월6~19일)에는 2억 원씩 지원할 예정이다.

서구는 앞서 지난해 연말에도 소비 촉진을 위해 3주간 총 6억원 규모의 환급 행사를 진행했으며 이 기간 동안 서구 골목상권에 디지털 온누리상품권 75억원이 유통되는 성과를 거뒀다.

또 전국 최초로 서구 전 지역을 골목형상점가로 지정해 온누리상품권 사용 기반을 확대한 결과 주민들의 생활비를 120억 원 이상 절감하는 효과를 창출했다.

김이강 서구청장은 "올해 업무추진비를 10% 감액하고 주요 행사성 예산은 20% 감축하는 등 불요불급한 경비를 과감히 줄여 '착한 골목경제' 실현에 집중하고 있다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>