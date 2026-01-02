본문 바로가기
화순군, 2026년 시무식…충혼탑 참배

호남취재본부 신동호기자

입력2026.01.02 16:59

민선 8기 100년 준비 군정 새출발 다짐

구복규 화순군수 충혼탑 참배 모습. 화순군 제공

구복규 화순군수 충혼탑 참배 모습. 화순군 제공

전남 화순군은 2일 화순군청 대회의실에서 시무식을 열고 2026년 새해업무를 시작했다고 밝혔다.


구복규 군수는 시무식에서 직원들과 새해 인사를 나누며 "2026년은 민선 8기 동안 일궈온 성과를 바탕으로, 화순의 새로운 도약과 희망찬 미래 100년을 준비하는 중요한 한 해가 될 것"이라고 말했다.

이어 "병오년 새해를 맞아 군민 여러분과 함께 오직 군민의 삶을 기준으로 더욱 단단하고 담대한 행정을 펼쳐 나갈 것"이라고 밝혔다.


또 구 군수는 "지난 3년 반 동안 화순은 인구·관광·농업을 비롯한 전 분야에 걸쳐 체질을 개선하는 굵직한 혁신을 흔들림 없이 추진해 왔다"며 "앞으로도 '군민이 행복한 새로운 화순'을 위해 모든 공직자가 초심을 잃지 않고 묵묵히 나아가야 한다"고 강조했다.


한편, 구복규 군수는 시무식에 앞서 신정훈 국회 행정안전위원회 위원장, 오형열 화순군의회 의장을 비롯한 도의원과 군의원이 참석한 가운데 화순읍 남산공원 충혼탑과 양한묵 선생 추모비, 경찰묘역을 참배했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
