예천, ‘행정의 속도’를 바꾼다

김학동 군수, 시무식서

성장·복지·청년 아우른

2026 군정 로드맵 제시

예천군이 2026년 시무식을 통해 새해 군정 운영 방향을 공식화하며 '도약의 한 해'를 선언했다.

김학동 군수 시무식서 성장·복지·청년 아우른 2026 군정 로드맵 제시 AD 원본보기 아이콘

예천군은 2일 군청 대강당에서 '2026년 시무식'을 열고 공직자들과 함께 새해 출발을 알렸다. 이날 시무식은 그간의 성과를 공유하고, 변화의 흐름 속에서 예천이 나아갈 방향을 분명히 하는 자리로 마련됐다.

김학동 군수는 신년사를 통해 "코로나19와 집중호우 등 연이은 위기 속에서도 군민과 공직자가 함께 힘을 모아 위기를 기회로 바꿔왔다"며 "오늘의 예천은 군민의 이해와 성원, 그리고 공직자들의 헌신이 만든 결과"라고 평가했다.

예천군은 이러한 성과를 토대로 '성장하는 행복 예천'을 목표로 2026년 군정을 다섯 가지 핵심 분야에 집중해 추진한다는 방침이다.

먼저 기업 유치와 일자리 창출, 관광과 첨단농업을 축으로 한 성장도시 조성에 속도를 낸다. 신도시 중심의 첨단산업 기반 확충과 농공단지 조성, 원도심과 연계한 관광자원 개발을 통해 지역경제 체질을 강화하고 지속 가능한 성장 동력을 확보할 계획이다.

돌봄·여가·건강을 아우르는 행복 도시 조성도 주요 과제로 제시됐다. 공공형 산후조리원 운영과 돌봄 서비스 강화, 생활체육 활성화, 정신건강 관리 정책을 지속 추진해 군민 누구나 일상 속에서 체감할 수 있는 복지 환경을 구축한다는 구상이다.

명품 교육도시 실현을 위해서는 생애주기별 맞춤형 평생학습 체계를 구축하고, 원어민 영어교육과 청소년 배움터 운영, AI 기반 학습 플랫폼 제공 등을 통해 지역 인재 육성과 교육 경쟁력 강화에 나선다.

청년이 머무는 도시 조성도 군정의 한 축이다. 주거·일자리·창업·교류를 아우르는 청년 지원 정책을 확대해 청년들이 지역에 정착하고 자립할 수 있는 기반을 마련한다는 전략이다.

이와 함께 스포츠·축제·관광을 연계한 활력 도시 조성을 통해 생활인구와 방문객을 늘리고, 출향인과 외부인이 지속해서 찾는 예천을 만들어 지역 전반에 활력을 불어넣을 계획이다.

김 군수는 "2026년은 변화의 흐름 속에서 예천이 한 단계 더 도약해야 할 중요한 시기"라며 "흔들림 없는 군정 추진과 적극 행정을 통해 지속해서 성장하는 예천을 만들어 가겠다"고 강조했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>