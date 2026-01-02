임태희 경기교육감, 직원소통 차담회…"학생 성장과 미래위해 일해 달라"

경기도교육청이 2일 도교육청 남부청사 18층 라운지에서 '2026년 직원 소통 스탠딩 차담회'를 가졌다.

이날 차담회는 병오년(丙午年) 새해를 맞아 지난 한 해를 돌아보고, 희망찬 새 출발을 위한 각오와 결의를 다짐하기 위해 마련됐다.

차담회는 영상회의시스템 등으로 남부청사와 북부청사 현장을 실시간 중계해 도교육청 소속 직원 1000여명이 함께 했다.

임태희 경기도교육감은 이 자리에서 "새해 첫날인 오늘, 감사한 마음과 자긍심을 갖고 시작했다"면서 "첫 번째는 경기미래교육청의 일원인 점, 두 번째는 오늘의 경기교육을 만든 여러분과 함께 하고 있는 점, 세 번째는 학생들의 미래와 나라의 미래를 위해 일하고 있는 점, 네 번째는 세계가 함께하고 본받고 싶어 하는 경기교육을 여러분과 함께하고 있다는 점에 감사하고 자랑스럽다"고 말했다.

임태희 경기도교육감이 2일 열린 직원소통 스탠딩 차담회에서 이야기를 하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이어 "교육감으로서 경기미래교육청에 걸맞는 생각을 늘 간직하고 있는지, 함께하고 있는 여러분께 어떤 기여와 역할을 할 수 있을지, 학생과 학부모, 교직원 여러분 앞에서 부끄럼 없이 당당하게 설명할 수 있는지, 세계 교육에 자신 있게 내놓을 실체적 내용이 있는지 끊임없이 질문하고 살피고 있다"면서 "여러분도 스스로를 살피고 질문하면서 오늘을 시작하면 좋겠다"고 덧붙였다.

특히 "하늘의 뜻, 즉 세상사는 순리에 따라야 한다는 '순천자흥 역천자망(順天者興 逆天者亡)'이라는 옛 성현들의 가르침처럼 경기교육가족에게 있어 하늘은 '학생'"이라며 "새해에도 학생 성장과 미래를 위해 일한다는 자긍심을 갖고 힘써 달라"고 당부했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



