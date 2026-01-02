비렌테크, 홍콩 GPU 기업 상장 첫 날 '따상' 기록

장중 42.88홍콩달러 기록

공모가 상단 대비 119% 급등

중국 그래픽처리장치(GPU) 제조업체 비렌테크놀로지(비렌테크)가 2일 상장 첫날 '따상(상장 첫날 공모가 두 배 이상 상승)'을 기록했다. 2021년 이후 홍콩 증시에서 7억달러(약 1조107억원) 이상 조달한 기업 중 상장 당일 가장 높은 상승률로 마감할 전망이다.

2일 블룸버그에 따르면 비렌테크는 이날 상장해 119% 급등하며 '따상'에 성공했다. 비렌테크는 공모가 밴드가 17.0~19.60홍콩달러였으나 상장 당일 장중 42.88홍콩달러까지 급등했다.

중국 본토 주식시장에 GPU 관련주가 상장한 적은 있지만, 홍콩 시장에서 거래되는 것은 이번이 처음이다. 전 세계적으로 AI(인공지능) 투자에 대한 관심이 커지면서 7억1700만달러를 조달했다. 투자자들의 수요도 컸고, 개인투자자 대상 청약 경쟁률은 2300대 1이 넘은 것으로 알려졌다.

비렌테크는 2019년 9월 미국 하버드대 출신으로 센스타임 사장을 맡았던 장원, 퀄컴 화웨이 등을 거친 자오궈팡이 공동으로 설립했다. 지난 2022년 미국 인공지능(AI) 칩 수출이 금지됐을 당시 엔비디아의 첨단 프로세서 'H100' 성능에 필적하는 'BR100'을 공개해 주목받았다.

이런 기술력 덕분에 비렌테크는 무어스레드, 메타X, 상하이엔플레임테크놀로지와 함께 중국 '4대 GPU 주식'으로 꼽힌다. 비렌테크의 상장 실적은 다음 주 상하이 증시에 상장 예정인 미니맥스그룹, 지푸 등에도 긍정적으로 작용할 전망이다.

케니 응 중국 에버브라이트증권 인터내셔널 전략가는 "비렌테크는 희소성과 높은 시장 관심을 누리고 있다"며 "GPU 산업은 혁신과 성장 가능성에 몰두하는 많은 기업 덕분에 호황기를 누리고 있다"고 설명했다.

한편, 비렌테크는 상장을 통해 조달한 자금으로 컴퓨팅 솔루션 연구 개발에 사용할 계획이다. 비렌테크는 올해 상반기에 16억위안(2억 2890만 달러)의 순손실을 기록했다.





