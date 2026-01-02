십일리터, 기술보증기금·AC패스파인더로부터 프리A 브릿지 투자 유치

십일리터 제공 AD 원본보기 아이콘

반려동물 토털 건강관리 솔루션 '라이펫'을 운영하는 스타트업 '십일리터'(대표 김광현)가 기술보증기금과 AC패스파인더로부터 프리 시리즈A 브릿지 투자 유치에 성공했다.

십일리터의 핵심 경쟁력은 스마트폰 사진만으로 반려동물의 진행성 질환 유무와 진행 정도를 3초 만에 판별하는 자체 개발 인공지능(AI) 기술이다. 특히 슬개골 탈구 진단 보조 소프트웨어는 임상시험에서 민감도 97.6%, 특이도 98.8%라는 정확도를 기록하며 국내 1호 동물용 의료기기(3등급) 품목 허가를 취득했다. 해당 연구 성과는 SCI급 국제 학술지인 '사이언티픽 리포트(Scientific Reports)'에 게재되며 학계와 업계의 공신력을 동시에 확보했다.

현재 라이펫은 슬개골 탈구, 치주 질환, 비만, 백내장/핵경화 증 등 주요 질환에 대한 분석 서비스를 제공 중이며, 누적 분석 건수 17만 건, 회원 수 8만 명을 돌파했다. 십일리터는 이러한 기술적 완성도를 바탕으로 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT 전시회 'CES 2026'에서 삼성전자 C-Lab 전시관을 통해 글로벌 무대에 나선다.

십일리터는 AI 건강체크 기능을 모듈화한 API(응용프로그램 인터페이스)를 통해 비즈니스 모델을 다각화하고 있다. 현재 스마트폰 제조사, 가전사, 보험사, 통신사 등 대형 파트너사에 기술을 납품하고 있으며, 특히 지난 4월 DB손해보험과 공동 출시한 '라이펫 펫보험'은 AI 분석 결과에 따라 보험료를 할인해 주는 국내 첫 사례로 주목받았다.

또한, 십일리터는 AI 분석을 넘어 1,000여 종의 맞춤형 건강관리 상품(영양제, 기능성 사료 등) 커머스와 치료비 대비를 위한 펫보험 서비스를 통합 제공하며 '반려동물 홈케어 생태계'를 구축하고 있다. 내년 1분기에는 원발성 피부 질환 분석 서비스 론칭을 앞두고 있어 서비스 범위를 더욱 확대할 예정이다.

십일리터 김광현 대표는 "이번 투자는 십일리터의 AI 기술이 펫보험, 커머스 등 반려동물 산업 전반에서 실질적인 혁신을 일으키고 있음을 인정받은 결과"라며 "이번 투자로 십일리터의 누적 투자 유치 금액은 20억 원을 돌파했다"고 밝혔다.

이어 "2026년은 글로벌 시장에서 다양한 산업군의 파트너들과 협업을 강화해 시장 점유율을 공격적으로 확대하고, 반려동물 홈케어의 새로운 표준을 제시하겠다"고 덧붙였다.





