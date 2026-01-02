본문 바로가기
"고교생, 대학 전공 직접 체험" 전남 꿈키움캠퍼스 운영

호남취재본부 이준경기자

입력2026.01.02 14:58

농어촌·소규모 학교 학생 우선 정책
온라인·블렌디드·합숙형…맞춤형 수업

전남도교육청이 오는 5일부터 예비 고등학교 3학년을 대상으로 고교－대학 연계 공동교육과정 '꿈키움캠퍼스'를 운영한다고 2일 밝혔다.


이달 26일까지 운영하는 이번 교육과정은 학생들의 진로·전공 탐색과 과목 선택권 확대를 지원하기 위한 것으로, 총 16개 강좌에 220여 명이 참여한다. 특히 농어촌·도서 지역과 소규모 학교 학생들에게 우선 참여 기회를 부여해 교육격차 해소에 초점을 맞췄다.

전남도교육청 제공

전남도교육청 제공

운영 형태는 과목의 성격과 여건에 따라 온라인 수업, 블렌디드 러닝(대면+비대면), 합숙형으로 구분했다. 16개 과목 가운데 온라인 5강좌는 이론·탐구 중심 수업으로 접근성을 높이고, 블렌디드 및 합숙형 11강좌는 대면 활동과 실기·실습 중심으로 운영해 학습의 깊이를 강화한다.


이 가운데 13~16일에는 국립목포대학교·국립순천대학교·조선대학교에서 합숙형 집중 프로그램이 진행된다. 해당 기간에는 ▲미술 전공 실기 ▲무용과 몸 ▲연극 제작 실습 ▲만화 콘텐츠 제작 등 전문교과와 실습형 수업이 펼쳐진다. 이를 통해 학생들은 대학의 전공 인프라를 기반으로 현장 중심 실습 학습을 경험할 수 있다.


도교육청은 대학과의 긴밀한 협력을 통해 학생 안전과 학습 지원을 최우선으로 수업 질과 운영 안정성을 높일 방침이다.

박철완 중등교육과장은 "꿈키움캠퍼스는 고교학점제 취지에 맞춰 학생이 진로를 구체화하고 전공과 연계된 학습을 심화할 수 있도록 한 프로그램"이라며 "실습형 전문교과를 합숙형으로 집중 운영해 학생들의 전공 적합성과 역량을 실질적으로 키울 수 있도록 내실 있게 추진하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
