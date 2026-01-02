새해 첫날 2200명 승객 '자갈치' 내렸다… 아도라매직시티 크루즈, 부산항 첫 기항

부산항만공사 "올해 첫 크루즈 뱃고동"



전통시장·지역상권 활력 부산관광 시동

2200여명을 태우고 새해 첫날 부산항에 첫 기항한 크루즈선은?

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 중국 크루즈 선사인 아도라 크루즈(Adora Cruise) 소속 대형 크루즈선 '아도라 매직 시티(ADORA MAGIC CITY)'호가 1월 1일 오전 10시 부산항 영도 크루즈터미널에 입항했다고 2일 알렸다.

이번 입항은 2026년 부산항 새해 첫 크루즈 입항이자 중국발 크루즈의 새해 첫 항차이다. 부산항 크루즈 운영의 본격적인 새해 출발을 알리는 의미다.

지난 1일 부산항 영도 크루즈터미널에 접안한 Adora Magic City호. AD 원본보기 아이콘

아도라 매직 시티호는 13만5500톤급 대형 크루즈선으로 이번 항차에 2200여명의 승객이 승선했다. 이 선박은 중국 상하이를 출발해 제주와 부산을 거쳐 다시 상하이로 돌아가는 노선으로 운항 중이다.

부산에 입항한 크루즈 관광객들은 체류 시간 동안 자갈치시장, 태종대, 해동용궁사, 롯데면세점 등 부산의 대표적인 관광지와 쇼핑 명소를 중심으로 관광 일정을 소화할 예정이다.

중국 크루즈 관광객은 쇼핑과 식음료 등 소비 성향이 뚜렷한 편으로 알려졌다. 이번 기항을 통해 전통시장 등 지역 상권에 실질적인 소비 효과가 있을 것으로 기대된다.

부산항만공사 송상근 사장은 "CIQ(세관·출입국관리·검역) 기관들의 적극적인 협업으로 새해 첫날 중국발 크루즈의 부산항 입항이 원만하게 진행됐다"며, "원활한 크루즈 인프라 운영으로 부산을 찾는 관광객들이 만족스러운 여행을 하도록 지원하겠다"고 힘줬다.

BPA 간주태 운영부사장(왼쪽에서 두번째)이 크루즈선 관계자들과 대화를 나누고 있다. 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



