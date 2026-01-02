본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

신안군, 디지털신안문화대전 공식 개통

호남취재본부 정승현기자

입력2026.01.02 14:59

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 역사·문화 집대성… 관광·교육 활용 기대

디지털신안문화대전 웹페이지 캡쳐본.

디지털신안문화대전 웹페이지 캡쳐본.

AD
원본보기 아이콘

전남 신안군은 한국학중앙연구원과 협력해 신안군의 역사와 문화를 총망라한 디지털신안문화대전 누리집을 공식 개통했다.


디지털신안문화대전은 2023년 5월 착수해 전국에서 120번째로 구축을 완료한 지역문화 디지털 백과로, 지리·역사·문화유산·성씨와 인물·정치·경제·사회·종교·문화와 교육·생활과 민속·구비전승·언어·문학 등 9개 분야로 구성됐다.

이번 사업에는 지역 연구기관과 문화단체를 중심으로 100여 명의 연구자가 집필과 검토에 참여했으며, 1,300여 개 항목과 2,829건의 사진, 10편의 동영상을 구축해 인터넷과 모바일 환경에서 누구나 쉽게 검색하고 활용할 수 있도록 했다.


특히 기획 항목으로는 신안군의 정책과 현재 모습을 반영해 ▲1도 1뮤지엄 정책 ▲사계절 꽃피는 섬 풍경 ▲다양한 수산물 축제 ▲유엔 최우수 관광마을로 선정된 퍼플섬 ▲태양광·해상풍력을 활용한 주민 이익 공유형 지속가능 모델 등 신안군의 변화와 성과를 생생하게 담아냈다.


김대인 신안군수 권한대행은 "1,028개 섬으로 이뤄진 신안군의 사시사철 볼거리와 때 묻지 않은 자연 풍광, 역사와 문화를 다양한 항목으로 풀어냈다"며 "앞으로도 지역의 가치를 널리 알릴 수 있는 디지털 문화 콘텐츠 발굴과 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

군은 디지털신안문화대전을 통해 지역 문화의 디지털 아카이브를 강화하는 한편, 관광·교육 자료로 적극 활용해 신안군의 역사와 문화를 국내외에 널리 알릴 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금' 근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

루이비통 벽화, 순금 수도꼭지…억만장자 호날두, 580억 고국 저택 들여다보니

검진 필수였던 '흉부 엑스레이'…이제 50세 이상만 받는다고?

"작은 호텔 같았다" 대형 침대 놓고 개인 사우나까지…尹 집무실 내실 공개

근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금'

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

"대신 줄서드려요" 흑백요리사 맛집, 오픈런 알바 뛴다

국립중앙박물관 관람객 650만 돌파…"세계 3대 박물관 수준"

새로운 이슈 보기