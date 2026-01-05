올해 '영업익 100조' 전망에 목표가 뛰어버린 이 종목은

올해 들어 개인투자자들 사이에서 가장 주목받는 전문가로 김호영 대표의 이름이 빠르게 회자되고 있다. 실전 매매에서 뛰어난 수익률과 압도적인 종목 적중률을 선보이며, 불확실한 시장 속에서도 연일 화제를 모으고 있는 것.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김대표는 회전률을 높여 짧은 기간 내 실전 수익을 실현하는 '단기 트레이딩'에 특화돼 있다. 특히 소액 투자자도 따라올 수 있는 전략을 기반으로 매일 확실한 성과를 보여주며 신뢰를 쌓아가고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

무엇보다도 투자자들의 이목을 집중시키는 이유는 김 대표가 매일 공개하는 "내일의 신고가 후보 종목"과 더불어 세밀한 시황 해석과 전망이다.

복잡한 장세에서도 "오늘은 무엇을 사고, 내일은 무엇을 지켜야 하는지"를 친절하고 구체적으로 안내해주기 때문에, 초보 투자자는 물론 숙련된 단기 트레이더에게도 폭넓은 호응을 얻고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 135,350 전일대비 6,850 등락률 +5.33% 거래량 20,604,874 전일가 128,500 2026.01.05 10:48 기준 관련기사 멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치‘1월 효과’에 제대로 올라타고 싶다면?포문 연 '적토마' 증시… 반도체馬 질주 vs 이차전지馬 뒷걸음 전 종목 시세 보기 close , 재영솔루텍 재영솔루텍 049630 | 코스닥 증권정보 현재가 4,995 전일대비 25 등락률 +0.50% 거래량 9,001,900 전일가 4,970 2026.01.05 10:48 기준 관련기사 재영솔루텍, 카메라 모듈 신기술 특허 2건 취득…신규 시장 활용 속도제약바이오, 새로운 주도주로 부상하나? 기회를 더 크게 살리려면업종별 순환화 장세에 대비할 때...현명하게 수익 높이려면? 전 종목 시세 보기 close , 현대무벡스 현대무벡스 319400 | 코스닥 증권정보 현재가 24,600 전일대비 900 등락률 +3.80% 거래량 11,219,286 전일가 23,700 2026.01.05 10:48 기준 관련기사 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지AI 거품론 잦아들자 코스닥 소부장주 ‘상승 신호’변동성 속에서도 기회는 있다...투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close , 제주반도체 제주반도체 080220 | 코스닥 증권정보 현재가 32,350 전일대비 1,700 등락률 +5.55% 거래량 4,261,562 전일가 30,650 2026.01.05 10:48 기준 관련기사 같은 종목 샀어도 수익이 다르네...투자금이 좀 더 넉넉했다면투자 기회 놓치지 말자…4배 자금, 연 4%대 금리로 당일 확보하이스탁론, DSR 무관 상품과 연 4%대 최저금리 상품으로 투자문턱 낮춘다 전 종목 시세 보기 close , 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 8,400 전일대비 210 등락률 +2.56% 거래량 16,662,975 전일가 8,190 2026.01.05 10:48 기준 관련기사 타이밍이 관건인 시장… 4배 주식자금을 연 4%대 최저금리로연말 배당 시즌 앞두고 ‘깜짝 배당’ 기대 종목에 시선 집중연초마다 거론되는 ‘1월 효과’…코스닥·중소형주에 수급 기대 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>