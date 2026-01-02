초고층·지하연계 복합건축물 싹 훑었다… 부산시, 79개동 모두 점검

"재난대응 매뉴얼 이행 실태 확인"

부산시가 초고층·지하연계 건축물에 대한 재난대응 체계 점검을 마쳤다.

부산시(시장 박형준)는 2025년 하반기 초고층 및 지하연계 건축물 재난대응 지원체계 실태점검을 완료했다고 2일 알렸다. 이번 점검은 재난대응 매뉴얼이 현장에서 제대로 이행되고 있는지를 확인하기 위한 것이다.

점검 대상은 50층 이상 또는 높이 200m 이상인 초고층 건축물과 지하역사나 지하도상가와 연결된 11층 이상 또는 수용인원 5000명 이상 지하연계 복합건축물이다.

발전기실 점검 모습. AD 원본보기 아이콘

시는 시·구·민간전문가 합동점검반과 구 자체점검반으로 나눠 점검을 진행했다. 합동점검반은 지난달 2~3일 4곳 8개 동을 표본점검했고 구 자체점검반은 지난 11월 10일부터 12월 27일까지 나머지 51곳 71개 동을 살폈다.

현장에서는 재난예방 및 피해경감계획 수립·이행 여부, 총괄재난관리자 지정과 교육 이수, 초기대응대 구성·운영, 종합방재실 설치 상태, 피난안전구역 운영 적정성 등을 중점적으로 점검했다.

합동점검 결과 초기대응대 훈련과 재난·테러 대응훈련이 미흡한 사례 등이 확인돼 현장 컨설팅 14건과 시정보완 4건이 이뤄졌다. 시정보완 대상은 초기대응대 훈련 미비, 재난·테러훈련 미비, 종합상황실 지진계 보수, 헬리포터 계단 난간 보수 등이다. 이 과정에서 민간전문가인 소방기술사가 참여해 전문 컨설팅도 병행했다.

구 자체점검반 점검에서는 현장컨설팅 37건, 조치명령 2건, 시정보완 12건이 나왔다. 조치명령은 방재실 내 급·배수 시설 미비 사례였다. 시정 보완은 초기대응대 훈련과 교육·홍보 부족, 피난통로 관리 미흡, 감지기 설치 필요 등이다.

부산에는 현재 초고층 건축물 43곳, 지하연계 복합건축물 36곳 등 모두 79곳의 관련 시설이 운영 중이다. 이 가운데 해운대구에 가장 많은 시설이 분포해 있다.

시는 앞으로도 정기 점검과 사후 관리를 통해 위험 요인을 사전에 차단하고 재난 대응 역량을 높여 시민 안전을 확보해 나갈 방침이다.

김기환 시민안전실장은 "안전은 타협할 수 없는 최우선 가치"라며 "초고층과 지하연계 건축물에 대한 재난대응 체계를 지속적으로 강화해 시민이 안심할 수 있는 환경을 만들겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>