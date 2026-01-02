위성락 안보실장 "北 핵잠 건조에 박차…새로운 위협 대처해야"

위성락 안보실장 2일 춘추관 브리핑

"北 잠수함, 핵무기 장착·발사하는 형태"

위성락 대통령실 안보실장은 2일 "북한이 핵 잠수함의 건조에 박차를 가하고 있다"며 "작년에 그러한 계획이 공개된 바 있는데 그 안에 진전이 많이 있었다고 볼 수 있다"고 우려했다.

위 실장은 이날 오전 춘추관에서 열린 기자간담회에서 '핵잠수함과 관련해 중국이 민감하게 여기는데 우리의 공식 입장은 무엇이냐'는 질문에 이같이 답했다.

위 실장은 "최근 (북한의) 잠수함 내 본체가 완성된 모습이 드러났다"며 "그 잠수함은 핵 추진일 뿐 아니라 핵무기를 장착 발사하는 형태의 잠수함"이라고 설명했다.

이어 위 실장은 "새로운 안보 환경 변화에 적절하게 대처해야 할 수요가 있다"며 "북한의 핵 잠수함을 우리가 추적해야 하고, 대비해야 하기 때문"이라고 부연했다. 북한의 고도화된 핵 능력에 맞서려면 한국도 핵 잠수함 역량을 가져야 한다는 논리다.

그러면서 "(우리 핵 잠수함은) 대처하는 것이기 때문에 잘 설명해서 (중국을) 납득시키려 한다"고 강조했다.

다만 위 실장은 "북한의 핵 잠수함이 구체적으로 어떤 능력을 갖춘 지 잘 알지 못한다"고 말했다.

위 실장은 "그렇지만 원론적으로 핵 잠수함이고 핵 추진력을 갖고 있다"며 "장시간 잠항도 가능하고, 추적과 파악이 쉽지 않고, 핵무기를 발사할 수 있다는 것을 전제해야 한다"고 주장했다.

그러면서 "우리한테는 새로운 형태의 위협이 되기 때문에 대처해야 한다. 얼마나 정교한 형태의 잠수함인지는 잘 모르지만, 일단 그런 존재만으로도 우리에게는 새로운 위협이 되는 것으로 보고 대처해야 할 이슈라고 생각한다"고 얘기했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



