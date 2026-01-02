본문 바로가기
[신년사]김성수 SKB 사장 "고객 신뢰 강화·AI 혁신 핵심 과제"

김보경기자

입력2026.01.02 13:51

김성수 SK브로드밴드 사장(사진)은 2일 신년사를 통해 2026년 경영 전략 핵심 과제로 고객 신뢰 강화와 인공지능(AI) 혁신을 선정했다.

그는 "모든 상품과 프로세스를 고객 관점에서 전면 재설계해 신뢰를 회복하는 동시에 투자자본수익률(ROIC) 기반의 질적 성장 기조를 확고히 하자"고 말했다.


이어 핵심 서비스와 고객 접점에 AI를 실질적으로 적용해 시장의 한계를 뛰어넘겠다는 계획을 밝혔다.

김 사장은 리더의 솔선수범과 구성원의 자발적 도전, 부서 간 협업을 강조했다. 특히 모든 과정에서 장애·보안 사고 등 리스크를 예방하는 기본 지키기를 이행하자고 주문했다.


끝으로 그는 "발로 뛰는 CEO가 되어 현장의 목소리를 경청하고 구성원의 실행을 적극 지원하겠다"며 "땅을 박차고 뛰어오르는 붉은 말의 기세로 함께 약속한 성장을 반드시 이뤄내자"고 강조했다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
