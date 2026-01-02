정철원 담양군수 "군민 행복 체감하는 담양 만들 것"

현충탑 참배로 새해 업무 돌입

2일 오전 전남 담양군청 면앙정실에서 열린 2026년 병오년 시무식에서 정철원 담양군수가 신년사를 발표 하고 있다. 담양군 제공

담양군이 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 현충탑 참배와 시무식을 잇달아 개최하며 '군민 중심 행정'을 향한 본격적인 돛을 올렸다.

2일 담양군에 따르면 정철원 군수는 이날 오전 장명영 담양군의회 의장, 군의원, 전남도의원, 간부 공무원들과 함께 담양 평화예술광장 내 현충탑을 찾아 분향했다. 참석자들은 엄숙한 분위기 속에서 순국선열과 호국영령의 희생정신을 기리며 담양의 발전을 다짐했다.

이어 진행된 조찬 간담회에서는 '함께 성장하는 담양'을 기원하는 시루떡 커팅식과 떡국 나눔 행사가 열렸다. 기관 간 소통과 화합을 도모하는 자리에서 참석자들은 새해 덕담을 나누며 군민의 안녕을 위해 한마음으로 뛸 것을 결의했다.

공식 시무식은 군청 면앙정실에서 전 직원이 참여한 가운데 거행됐다.

식전 공연으로 문을 연 시무식은 신년 합동하례에 이어 '청렴 실천 결의'로 이어졌다. 전 공직자는 투명한 공직사회 조성을 위한 선서를 통해 청렴한 담양을 향한 굳은 의지를 대내외에 알렸다.

정철원 군수는 신년사에서 병오년 군정 운영의 핵심 정책을 제시하며 "새해에는 원칙과 기본을 철저히 지키는 행정을 펼치겠다"며 "군민과 공직자가 함께 행복을 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어가는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



