코스닥 시장에 몰린 기대감...같은 기회를 더 크게 살리려면

작년 코스닥 IPO 시장에는 인공지능, 바이오, 반도체, 방산 등 첨단산업 기업들이 대거 유입되며 시장 기대감을 키웠다. 신규 상장 기업 가운데 절반 가까이가 첨단산업 분야로, 최근 몇 년과 비교해 비중이 뚜렷하게 확대됐다. 이는 정부가 미래 성장 동력으로 제시한 전략 산업과 맞물리며 코스닥의 역할 재조명으로 이어지고 있다.

특히 바이오를 중심으로 기술 경쟁력을 일정 수준 입증한 기업들이 다수 진입했고, 반도체와 AI 관련 기업 상장도 눈에 띄게 늘었다. 업황 회복과 정책 지원 기대가 맞물리며 코스닥이 단기 테마 장세를 넘어 중장기 성장 시장으로 자리 잡을 수 있을지 관심이 모인다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 278,500 전일대비 16,000 등락률 +6.10% 거래량 463,394 전일가 262,500 2026.01.05 10:47 기준 관련기사 [신년사]이동채 에코프로 회장 "기술력 없으면 미래 없다…주인의식 가져야"[신년사]최주선 삼성SDI 사장 "재도약의 원년…비관적 낙관주의자 돼야"삼성SDI ‘초격차’ 승부수…연구소장에 ‘배터리 석학’ 주용락 부사장 전 종목 시세 보기 close , 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 160,700 전일대비 16,200 등락률 +11.21% 거래량 3,640,136 전일가 144,500 2026.01.05 10:47 기준 관련기사 한미반도체, 우주항공 필수 장비 EMI 쉴드 X 시리즈 출시오를 때 수익 높이려면 투자금이 넉넉해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로한미반도체, 연말연시 맞아 1억7000만원 기부 전 종목 시세 보기 close , 현대무벡스 현대무벡스 319400 | 코스닥 증권정보 현재가 24,600 전일대비 900 등락률 +3.80% 거래량 11,205,059 전일가 23,700 2026.01.05 10:47 기준 관련기사 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지AI 거품론 잦아들자 코스닥 소부장주 ‘상승 신호’변동성 속에서도 기회는 있다...투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close , 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 80,400 전일대비 2,300 등락률 -2.78% 거래량 612,248 전일가 82,700 2026.01.05 10:47 기준 관련기사 종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로투자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%로 부담 없이! 전 종목 시세 보기 close , 포스코퓨처엠 포스코퓨처엠 003670 | 코스피 증권정보 현재가 180,900 전일대비 4,000 등락률 +2.26% 거래량 311,008 전일가 176,900 2026.01.05 10:47 기준 관련기사 양·음극재 판매량 부진 불가피한 포스코퓨처엠[클릭 e종목]포스코퓨처엠, CNGR·피노와 LFP 양극재 합작투자계약포스코그룹, 연말 이웃돕기 성금 '100억원' 기탁 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>