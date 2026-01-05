기회는 짧고 시장은 빠르다…연 4%대 금리로 투자금을 4배까지

주식 시장에서 기회는 늘 갑작스럽게 찾아온다. 방향을 읽고도 투자금이 부족해 충분히 대응하지 못하는 순간, 수익 역시 제한될 수밖에 없다. 이런 이유로 개인투자자들 사이에서는 투자 여력을 넓혀주는 스탁론에 대한 관심이 꾸준히 이어지고 있다.

다만 최근에는 규제 환경 변화와 함께 금리 부담까지 더해지며 스탁론 이용을 망설이는 투자자들도 적지 않았다. 비용 부담이 커지면 자금 활용 전략 자체가 위축될 수 있기 때문이다.

이런 흐름 속에서 올뉴스탁론은 연 4%대 업계 최저금리 상품을 포함한 다양한 스탁론 상품을 선보이며 선택의 폭을 넓혔다. 투자 기회가 와도 자금이 부족해 아쉬웠던 투자자들에게, 보다 현실적인 대안으로 주목받고 있다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 53,800 전일대비 900 등락률 +1.70% 거래량 407,090 전일가 52,900 2026.01.05 10:47 기준 관련기사 멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다면? 최대 4배 자금을 연 4%대 금리로코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리 전 종목 시세 보기 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 249,500 전일대비 2,500 등락률 +1.01% 거래량 442,676 전일가 247,000 2026.01.05 10:47 기준 관련기사 네이버페이, IBK기업은행과 나라사랑카드 서비스출시…"간편결제 최초"'주인공은 마지막에'…막판 급등하며 올해 '시총 7위' 꿰찬 기업같은 종목 샀어도 수익이 다르네...투자금이 좀 더 넉넉했다면 전 종목 시세 보기 close , 제주반도체 제주반도체 080220 | 코스닥 증권정보 현재가 32,350 전일대비 1,700 등락률 +5.55% 거래량 4,257,894 전일가 30,650 2026.01.05 10:47 기준 관련기사 같은 종목 샀어도 수익이 다르네...투자금이 좀 더 넉넉했다면투자 기회 놓치지 말자…4배 자금, 연 4%대 금리로 당일 확보하이스탁론, DSR 무관 상품과 연 4%대 최저금리 상품으로 투자문턱 낮춘다 전 종목 시세 보기 close , 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 90,700 전일대비 2,400 등락률 +2.72% 거래량 1,059,719 전일가 88,300 2026.01.05 10:47 기준 관련기사 멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치[신년사]이동채 에코프로 회장 "기술력 없으면 미래 없다…주인의식 가져야"코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리 전 종목 시세 보기 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 7,000 등락률 +2.35% 거래량 710,091 전일가 298,500 2026.01.05 10:47 기준 관련기사 [신년사]정의선 "올해 위기 요인 현실로 다가와…버팀목은 체질개선"멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치[CES 2026] 현대차 '모베드', 로보틱스 부문 최고혁신상 수상 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>