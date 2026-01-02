본문 바로가기
충남문화관광재단, 2025년 기관·개인 표창 37건…대외 평가 성과 입증

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.01.02 13:23

4년 연속 적극행정 우수기관…ESG·노사·문화후원 전방위 인증

충남문화관광재단, 2025년 기관·개인 표창 37건…대외 평가 성과 입증
충남문화관광재단은 2025년 한 해 동안 중앙부처와 대외기관 평가를 통해 기관 표창·인증 9건과 직원 개인 표창 28건을 수상하며 기관 운영 성과를 대외적으로 인정받았다.


2일 재단에 따르면 재단은 지난해 충남도 적극행정 우수기관에 최초로 4년 연속 선정됐으며, 여성가족부 가족친화인증을 2회 연속 획득했다.

또 한국경영인증원의 노사관계우수기업 인증과 인권경영시스템 인증(ESG 전 분야)을 처음으로 받으며 조직 운영과 윤리경영 전반에서 성과를 냈다.


문화예술 후원 분야에서는 문화체육관광부의 문화예술후원단체 인증을 최초로 획득했고, 한국문화예술위원회로부터 문화예술후원우수기관으로 선정됐다.


국제 문화예술교류와 민관협력 분야에서도 재단은 주한 루마니아공화국 대사 표창, 주한 슬로바키아대사 문화예술교류 유공표창을 받았으며, 충남창작스튜디오 운영과 관련해 현대도시개발 대표이사 공로패를 수상했다.

이밖에도 재단 직원 개인 표창은 총 28명이다. 대외기관 표창 15명, 충남도지사 표창 13명으로, 문화예술 발전, 국제교류, 종합감사 우수, 청년정책, 지역축제 및 관광진흥 등 다양한 분야에서 공로를 인정받았다.


이기진 대표이사는 "현장 도민과 예술인, 지역 파트너의 협력이 만든 결과"라며 "2026년에도 문화예술후원 확대와 관광 활성화, 공공서비스 혁신을 통해 충남 문화관광 경쟁력을 높이겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
