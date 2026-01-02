본문 바로가기
경기도일자리재단, 2일 시무식과 함께 '인권경영' 선포

이영규기자

입력2026.01.02 13:12

경기도일자리재단은 2일 수원 남부사업본부 6층 대강당에서 '2026년 시무식'을 갖고 인권경영을 선포했다.


도 일자리재단은 이날 선포식에서 ▲모든 경영 활동에서 인권 존중 원칙 준수 ▲피해자 중심의 인권 구제 절차 명문화 ▲인공지능(AI) 활용 업무에 대한 윤리 기준 강화 등 구체적 실행 과제를 담은 인권경영 실천 선언문을 낭독하고 실천을 다짐했다.

이번 인권경영 선포는 경기도가 강조해 온 '사람중심 인권행정'과 인권가치 확산 기조에 발맞춘 것으로, 김동연 경기도지사가 지속적으로 강조해 온 공공영역 전반에서의 인권 존중과 책임 행정 실현이라는 도정 방향을 재단 경영에 구체적으로 반영한 것이다.


경기도일자리재단이 2일 시무식을 갖고 인권경영을 선포했다. 경기도일자리재단 제공

도 일자리재단은 경기도 인권 정책과 기준을 선도적으로 이행하고, 도민이 체감할 수 있는 인권 친화적 행정과 일자리 서비스를 구현해 나갈 계획이다.


윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "인권경영은 선택이 아닌 공공기관 경영의 기본"이라며 "구성원이 존중받는 조직이야말로 정책 품질과 행정 신뢰도를 높이는 핵심 경쟁력으로, 인권경영이 도민에게 제공되는 일자리 정책과 고용 서비스의 성과로 이어질 수 있도록 책임 있는 경영을 실천하겠다"고 밝혔다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
