양주시, '크래프터코리아' 현장 간담회…청년 인력 지원 논의

경기 양주시가 최근 회정동 소재 통기타 제조 기업 '크래프터코리아(대표 박준석)'를 방문해 기업 애로사항을 청취하고 실질적인 지원 방안을 모색하는 간담회를 가졌다.

강수현 양주시장이 최근 회정동 소재 통기타 제조 기업 '크래프터코리아(대표 박준석)'를 방문해 기업 애로사항을 청취하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

1972년 설립된 크래프터코리아는 3대째 가업을 이어오고 수제 통기타 제조 기업으로, 오랜 역사만큼이나 국내외에서 높은 브랜드 인지도를 보유하고 있지만, 최근 현장 인력의 고령화라는 과제에 직면해 있다.

이날 간담회에서 박준석 대표는 "제조 현장 근로자 대부분이 50~60대에 집중되어 있어 기업의 지속적인 성장을 위해서는 청년 인력 확보가 시급하다"며 청년들이 장기 근속할 수 있는 환경 조성과 채용 지원을 요청했다.

이에 양주시는 현재 운영 중인 정부·경기도·양주시의 청년 채용 관련 시책을 상세히 안내했으며, 시 차원의 중장기적인 지원 방안을 적극적으로 검토하겠다고 답했다.

강수현 양주시장 등 참석자들이 최근 회정동 소재 통기타 제조 기업 '크래프터코리아(대표 박준석)'를 방문해 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

양주시 관계자는 "현장의 생생한 목소리를 정책에 반영해 '기업하기 좋은 도시'를 만들겠다"며 "앞으로도 기업별 특성에 맞는 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>