[속보] 위성락 "李대통령, 7일 상하이 벤처·스타트업 서밋 참석…임시정부청사 방문"

임철영기자

입력2026.01.02 11:48

수정2026.01.02 11:52

[속보] 위성락 "李대통령, 7일 상하이 벤처·스타트업 서밋 참석…임시정부청사 방문"
[속보] 위성락 "7일 상하이 벤처·스타트업 서밋 참석…임시정부청사 방문"





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
