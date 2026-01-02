본문 바로가기
신상진 시장 "2026년 '正本淸源'의 자세로 시정 펴나가겠다"

이종구기자

입력2026.01.02 11:47

성남시, 시청 공원 현충탑서 새해 참배 행사

경기 성남시는 2일 중원구 여수동 시청 공원 현충탑에서 새해 각오를 다짐하는 참배 행사를 진행했다.

신상진 성남시장이 2일 중원구 여수동 시청 공원 현충탑에서 새해 각오를 다짐하는 참배 행사를 하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 2일 중원구 여수동 시청 공원 현충탑에서 새해 각오를 다짐하는 참배 행사를 하고 있다. 성남시 제공

이번 시청 공원 현충탑 새해 참배는 지난 1974년 수정구 태평4동 구릉지에 건립됐던 현충탑을 현 위치로 이전하고서 처음 개최한 신년 행사다.


이날 신상진 성남시장을 비롯한 성남시의회 부의장, 보훈·기관 단체장 등 260여 명이 헌화와 분향, 묵념을 하며 순국선열과 호국영령의 넋을 기렸다.

신상진 성남시장은 "나라를 위해 목숨을 바친 순국선열과 호국영령들의 숭고한 애국정신을 마음 깊이 새겨 올 한 해 정본청원(正本淸源)의 자세로 시정을 펴나가겠다"면서 "시정 운영의 기본을 바로 세우고 행정 전반에 투명성과 청렴성을 강화하겠다"고 말했다.

신상진 성남시장이 2일 시청 공원 현충탑에서 새해 각오를 다짐하는 참배 행사를 진행하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 2일 시청 공원 현충탑에서 새해 각오를 다짐하는 참배 행사를 진행하고 있다. 성남시 제공

성남시는 이날 오전 10시 성남아트센터 오페라하우스(분당구 야탑동)에서 시무식을 했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

