[신년사]홍원학 삼성생명 대표 "라이프케어 플랫폼이 미래…관성에 머무르지 말자"

최동현기자

입력2026.01.02 11:47

홍원학 삼성생명 대표 신년사

홍원학 삼성생명 대표가 '라이프케어 복합금융 플랫폼'이 삼성생명의 미래라며 관성에 머무르지 말자고 강조했다.


홍 대표는 2일 신년사를 통해 "이제 고객들은 단순히 보험 하나만을 원하지 않고 건강·자산·일상생활 전반을 아우르는 케어를 원한다"며 "전통적인 보험업의 경계를 넘어야만 미래를 주도할 수 있다"고 말했다.

홍원학 삼성생명 대표이사 사장. 삼성생명

홍원학 삼성생명 대표이사 사장. 삼성생명

홍 대표는 보험을 넘어 고객의 일상이 연결되는 생태계인 '라이프케어 복합금융 플랫폼'이 미래의 삼성생명을 부르는 또 다른 이름이 돼야 할 것이라고 강조했다.


홍 대표는 "인공지능(AI)은 선택이 아니라 경영의 핵심 키워드"라며 "AI를 느끼는 정도가 아니라 체화할 수 있도록 대대적 전환이 필요하다"고 전했다. 그는 이어 "빅테크를 뛰어넘는 플랫폼 기업으로 성장하기 위해 기존의 관성에 안주하고 있지 않은지 늘 스스로 되돌아보자"라고 덧붙였다.


홍 대표는 질적 성장과 고객 중심 경영을 약속했다. 그는 "무엇보다 중요한 건 고객"이라며 "고객과 마주하는 매 순간 기대를 넘는 만족과 신뢰를 주려는, 그 작은 차이가 모여 거대한 초격차를 완성할 것"이라고 말했다. 그는 이어 "고객 가치가 곧 회사의 가치라는 믿음 아래 모든 결정의 출발점은 고객이 돼야 한다"며 "상품을 만들고 판매하고 관리하는 모든 과정에서 '고객에게 정말 이로운가'를 항상 물어봐 달라"라고 덧붙였다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
