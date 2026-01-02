경주시, 2026년 병오년 시정 본격 시동…"시민이 체감하는 변화" 강조

신년 충혼탑 참배로 첫 업무 시작…시무식 및 신년인사회 잇따라 개최

경주시가 2일 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 충혼탑 참배와 시무식을 거행하며 본격적인 시정 운영에 돌입했다.

경주시의 공식 일정은 이날 오전 7시 30분 황성공원 충혼탑 참배로 시작됐다.

2일 경주시 청사 내 대회의실에서 열린 2026년 신년인사회에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공 AD 원본보기 아이콘

행사에는 주낙영 경주시장과 이동협 경주시의회 의장을 비롯해 시·도의원, 보훈단체장, 언론사 대표, 김석기 국회 외교통일위원장 등 160여 명이 참석해 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기렸다.

충혼탑 참배 이후 시청 대회의실에서는 신년인사회가 열렸다.

주낙영 시장은 최혁준 신임 부시장에게 임명장을 수여하며 새해 시정을 이끌 핵심 간부의 공식 취임을 알렸다.

이어진 인사회에서 간부 공무원들과 시의회 및 공무원 노조 관계자들은 새해 덕담을 나누며 시정 운영에 대한 협력 의지를 다졌다.

이어 알천홀에서 열린 2026년 시무식에는 본청과 직속기관, 읍면동장 등 공직자들이 참석했다.

시정 홍보 영상 상영과 신년사를 통해 올해의 시정 방향을 공유한 직원들은 흐트러짐 없는 시정 운영을 결의했다.

주낙영 경주시장은 "이번 신년 행사를 통해 전 직원이 한자리에 모여 새해 각오를 다지고, 흔들림 없는 시정 운영과 현장 중심 행정을 통해 시민이 체감하는 변화를 만들어 나가겠다는 뜻을 공유했다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>